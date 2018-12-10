Как быстро приготовить налима / Рецепт приготовления рыбы

Друзья всем привет. Были вопросы как я готовлю налима и что я делаю с уловом. Решил я снять ролик про рыбацкую кухню. Если кто знает другие рецепты приготовления налима то пишите в комментария с огромным удовольствием попробую приготовить по вашему рецепту.

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Всем приятного просмотра.

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