Активисты ОНФ в Коми проверили, как убирают дороги и тротуары от снега в Сыктывкаре и Выльгорте

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели рейд совместно с журналистами по проверке качества и сроков очистки дорог и тротуаров от снега в Сыктывкаре и райцентре Сыктывдинского района — селе Выльгорт.

Ситуацию в сфере содержания дорожных участков в зимнее время общественники взяли на контроль по всей стране, а для граждан эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» разработали памятку о том, как зимой должны выглядеть дороги и тротуары и куда нужно обратиться, если их не убирают.

В Сыктывкаре рейд активистов ОНФ прошел вовремя: ночью закончился снегопад. В акции Народного фронта приняли участие представители администрации города и муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Они пояснили, что работа по очистке от снега началась еще в ночное время. К утру коммунальщики сформировали снежные валы для уборки, общественники зафиксировали такую уборку на многих улицах. В ночную и дневную смены в городе работали по 40 единиц техники. Общественники убедились, что в целом коммунальщики и техника справились со своей задачей.

Заместитель начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Аркадий Горбицкий в ходе рейда отметил, что управление всегда находится на «прямой линии» с Народным фронтом: общественники помогают, сигнализируя о необходимости проведения тех или иных работ, а в управлении и администрации оперативно реагируют на такие сигналы. По итогам рейда активисты ОНФ в Коми проинформировали об очередных таких сигналах.

Общественники пояснили, что основная проблема в том, что техника, которая вычищает тротуары, часто оставляет снежные навалы на перекрестках. Этого допускать нельзя, поскольку ухудшается видимость и усложняется пересечение перекрестков. Представители администрации Сыктывкара пообещали очищать перекрестки в первую очередь. Также общественники обратили внимание на проблему взаимодействия городских властей и управляющих компаний, которые при очистке дворовых территорий порой складируют снег на проезжей части или обочинах дорог.

«Активисты ОНФ в Коми продолжат рейды по проверке содержания дорожных участков в зимнее время. В первую очередь обратим внимание на перекрестки, пешеходные переходы и остановки, где неубранный снег влияет на безопасность людей», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.

Общественники также побывали в селе Выльгорт, где в феврале 2018 г. зафиксировали острую проблему: тротуар вблизи школы имени Налимова не очищался от снега, дети вынуждены были идти по проезжей части дороги. После поднятого тогда общественниками вопроса тротуар был очищен. Общественники проверили, как обстоят дела сейчас.

«Мы увидели, что этот тротуар находится в чистоте и не только у школы, а по всей протяженности улицы. Но вопрос по данному участку мы все равно не снимаем с контроля. Важно, чтобы надлежащее содержание дорог и тротуаров было во всех населенных пунктах региона, для этого необходима помощь и активность самих граждан. Поэтому ОНФ и разработал памятку, посвященную содержанию дорог и тротуаров зимой», — подвел итог Литвин.