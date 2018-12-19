Активисты ОНФ в Коми провели встречу с жителями и властями Сыктывкара по проблеме аварийных домов

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми провело экспертное совещание по проблеме аварийных многоквартирных домов в Сыктывкаре, которые фактически остались без управления. Мероприятие прошло с участием жителей аварийных домов, представителей региональных и муниципальных властей.

Острую ситуацию общественники выявили в ходе выборочного мониторинга аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми с 2012 г. Общественники установили, что аварийные дома, в которых проживают люди, фактически не обслуживаются, однако высокая плата за их содержание взимается. Активисты ОНФ в Коми в ходе рейда зафиксировали такие дома в Сыктывкаре по адресам: улица Зои Космодемьянской, 22, улица Ленина, 87, улица Корабельная, 54 в поселке Краснозатонский, улица Гаражная, 3, улица Куратова, 11.

Служба строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Республики Коми на основании мониторинга ОНФ провела свою проверку и подтвердила остроту вопроса. Руководитель ведомства Роман Шашев на совещании предложил на уровне муниципалитета провести работу по утверждению для аварийных домов перечней работ и услуг, которые действительно необходимы для обеспечения безопасности проживания граждан и проведения поддерживающих работ. Это обеспечит прозрачность и снижение платы за обслуживание, а где проживать уже опасно, гражданам необходимо предоставлять надлежащее жилье в муниципальном жилищном маневренном фонде.

Но жители аварийных домов поставили и другой вопрос: когда им предоставят новое жилье по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья?

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Александр Гонтарь сообщил, что в новую программу попадают аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 г. – таких домов в Сыктывкаре 38, в этом списке и большинство домов, отмеченных в мониторинге ОНФ в Коми. Еще 98 домов признаны аварийными в 2017-2018 гг., они будут расселяться в последующие сроки. Жителям аварийных домов, где жить уже невозможно, но новые еще не возведены, мэрия готова предоставить отремонтированное и оборудованное всем необходимым жилье в муниципальном маневренном фонде. Проблема в том, по словам Гонтаря, что не все жители спешат покинуть свои аварийные дома.

Член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова подчеркнула, что администрации необходимо плотнее работать с населением по этому вопросу, больше разговаривать с людьми и убеждать их.

«Для того, чтобы улучшить жизнь людей, готовы адресно отрабатывать по отдельным жителям. Если есть острые моменты, обращения граждан в ОНФ, готовы совместно работать и решать вопросы», – отметил начальник управления ЖКХ Сыктывкара.

«Важно, что в ходе совещания найден общий язык с теми, от кого зависит решение вопроса по проблеме аварийных домов – органами власти. Пришли к общему решению о том, что в администрации Сыктывкара организуют проверку и усилят работу с управляющими компаниями и проведут работу по пересмотру договоров управления в аварийных домах. Вопрос не снимаем с контроля», – подвела итог член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.