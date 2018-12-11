Активисты ОНФ в Коми добиваются ликвидации несанкционированных свалок в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы по проекту ОНФ «Генеральная уборка» добились от властей Сыктывкара принятия мер по ликвидации свалок на улицах Новосельской, Станционной, Морозова, Береговой и в районе местечка Дальний. Ликвидированы десятки мусорных объектов объемом свыше 600 куб. м., в том числе отмеченных на интерактивной карте свалок проекта Народного фронта.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации Сыктывкара Александр Гонтарь проинформировал общественников, что на сегодняшний день в городе очищено свыше 3200 кв. м территорий, на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) отправлено 635 куб. м. мусора и различных отходов.

В администрации сообщили, что в рамках муниципального контракта выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на муниципальных землях и землях, право на которые не разграничено на территории городского округа «Сыктывкар». В рамках контракта в районе гаражного комплекса в местечке Дальний ликвидировано восемь несанкционированных мест размещения отходов, отмеченных на карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка», которые не относились к территории собственников гаражно-строительного кооператива.

Активисты ОНФ в Коми в декабре 2018 г. провели рейды по итогам представленной администрацией Сыктывкара информации о проделанной работе и зафиксировали положительные изменения.

Общественники также отметили, что власти города отреагировали на информацию о несанкционированной свалке, образовавшейся на месте разрушенного дома, расположенного на пересечении ул. Печорской и ул. Индустриальной. В администрации сообщили, что сейчас принимаются меры по установлению собственника земельного участка, где расположен разрушенный дом-свалка, и проведению мероприятий по ограничению доступа людей к объекту. В управлении ЖКХ пояснили, что взяли вопрос о данной свалке на контроль.

«Активисты ОНФ в Коми также отмечают помощь со стороны администрации Сыктывкара в проведении общественниками субботников по ликвидации свалок. Городские власти выделяют автомобильную технику для вывозки и утилизации собранных несанкционированных отходов на городской полигон ТКО. Необходимо признаться, что без такой помощи активистам Народного фронта было бы трудно справиться с собранным мусором. Данное сотрудничество в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» будем расширять, ведь ликвидация несанкционированных свалок – это общая задача», — отметил эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми Александр Чепурко.

Общественники привели примеры субботников, где власти города оказали помощь в вывозе и утилизации собранных отходов. Так, в лесопарковой зоне на улице 2-й Новосельской в Сыктывкаре было ликвидировано свыше 5 куб. м. мусора. Осенью 2018 г. представители ОНФ в Коми вместе с другими участниками очистили берег реки Сысолы: утилизировано около 30 куб. м. отходов. В зеленой зоне в районе улицы Димитрова общественники собрали свыше 10 куб. м. мусора, который был вывезен на полигон ТКО силами городских коммунальных служб.

Общественники напомнили, что Коми по итогам реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» заняла 31 место в рейтинге регионов по эффективности ликвидации незаконных свалок, отмеченных на интерактивной карте свалок. Рейтинг был сформирован экспертами тематической площадки Народного фронта «Экология». В республике на карте свалок отмечено порядка 200 мусорных объектов, из них около 100 ликвидированы.