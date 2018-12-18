Активисты ОНФ поддержали детский фестиваль-конкурс сказки на языке коми в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми принимают активное участие в развитии изучения языка коми и национальной культуры в регионе. Общественники приняли участие в проведении и работе жюри детского фестиваля-конкурса инсценированной сказки на коми языке «Оліс-выліс мойд» («Жила-была сказка») в Сыктывкаре.

Как отметила член регионального штаба ОНФ в Коми, участница жюри детского фестиваля-конкурса Мария Кузьбожева, поддержка и развитие национального языка и культуры – не слова, а дела общественников. По ее мнению, вопрос крайне важный, так как затрагивает одну из самых существенных основ республики и страны в целом – межнациональное согласие.

Данную работу представители Народного фронта в Коми проводят активно, – так было и на прошедшем в декабре 2018 г. съезде ОНФ в Москве. Общественники региона на тематической площадке «Образование» в рамках мероприятия обозначили свою позицию по языку и выступили с предложением о сохранении изучения языков народов России в школах страны. Предложение было оформлено в письменном виде и передано в правительство.

По словам активистов ОНФ в Коми, такие инициативы, как фестиваль-конкурс сказки на коми языке в Сыктывкаре, необходимо поддерживать на всех уровнях, ведь без таких живых национальных форм невозможно приобщать к национальному языку и национальной культуре подрастающее поколение, благодаря чему и сохраняются языки и культура народов России.

Как рассказала Кузьбожева, детский фестиваль-конкурс зародился в народе – этнокультурное мероприятие инициировано сыктывкарской школой №18, проходит оно уже четвертый раз. Поддержку оказывает Сыктывкарское представительство межрегионального общественного движения «Коми войтыр» (Коми народ). В этом году в фестивале-конкурсе приняли участие команды 4-5 классов из семи общеобразовательных учреждений города, причем в постановках сказок на коми языке участвовали дети разных национальностей, изучающих коми язык в школах.

Первое место жюри фестиваля-конкурса отдало двум командам: пятиклассникам школы №18 с народной сказкой «Кӧч кыйысьяс» («Охотники за зайцами») и учащимся четвертого класса Коми национальной гимназии со сказкой «Чурка» («Полено»). Победителям и всем командам-участникам вручены грамоты и подарки. Активисты ОНФ в Коми каждой команде вручили сладкие призы – торты.

«Для Народного фонта одни из главных направлений деятельности – развитие образования и культуры. Общественники работают системно: проводят акцию «Урок России» об истории республики и страны, о выдающихся людях региона. В рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» организуют образовательные площадки для детей. Участвуют во всероссийской акции «Спасибо первому учителю». В рамках акции «Класс доброты» представители молодежного направления ОНФ проводят занятия с воспитанниками детских домов и школьниками отдаленных районов. Одно из последних значимых шагов по развитию культуры – поднятый на региональном и федеральном уровнях вопрос сохранения печатного культурного наследия. А детский фестиваль-конкурс сказки на коми языке «Оліс-выліс мойд» («Жила-была сказка») в Сыктывкаре – это вовсе уникальное явление, языковая и культурная изюминка, важная для всех финно-угорских регионов России. Народный фронт в Коми продолжит участвовать в поддержке уникального фестиваля-конкурса», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.