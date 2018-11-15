В Коми в рамках акции ОНФ «Неделя в профессии» школьники посетили угольные и нефтегазовые полигоны в Ухте и Воркуте

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в ходе акции «Неделя в профессии» и проекта ОНФ «Профстажировки» организовали для школьников походы на угольные и нефтегазовые полигоны в Ухте и Воркуте. Общественники сообщили, что ребята своими глазами увидели, как работает горная промышленность, даже побывали в учебной шахте.

Представители Народного фронта в Коми напомнили, что цель акции «Неделя в профессии» – показать школьникам работу предприятий изнутри, повысить престиж различных профессий.

Ухтинские школьники побывали на учебно-производственном полигоне Горно-нефтяного колледжа Ухтинского государственного технического университета (УГТУ). Начальник отдела мониторинга и профориентационной работы УГТУ Сергей Дубиковский сообщил, что в рамках «Недели в профессии» тайны нефтегазовых профессий открыли для себя более 300 учащихся 8-9 классов школ города Ухты № 3, 4, 8, 13, 16, 18 и 22. Он отметил, что «изюминкой» мероприятия стала встреча со студентами университета, которые раскрыли ребятам не только специфику нефтегазовых профессий, но и поделились секретами студенческой жизни.

Участники акции в Ухте рассказали, что учебный полигон, где побывали школьники, был открыт в 2015 г. в рамках мероприятий, посвященных 85-летию нефтегазовой отрасли Республики Коми. Этот уникальный проект был реализован общими усилиями вуза и предприятий-партнеров. На полигоне представлен комплекс оборудования, используемого нефтегазовыми предприятиями региона в производственном процессе. Оборудование служит наглядным пособием, позволяющим формировать у будущих специалистов представление о специфике конкретного производства, сообщили преподаватели УГТУ.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что Республика Коми является нефтегазовым и угольным регионом, поэтому подготовка нефтяников и работников угольной промышленности является приоритетным направлением для республики.

В Воркуте ученики городских школ № 40 и 13 посетили горно-шахтный полигон Воркутинского горно-экономического колледжа и побывали в учебной шахте. Ребята получили много впечатлений от экскурсии в шахте и увиденного горно-шахтного оборудования.

«Школьники внимательно изучили технику, интересовались строением выработки и процессом добычи угля. Мы всегда рады гостям, а таким юным особенно. Надеемся на новые встречи», – поделился эксперт ОНФ в Коми, директор колледжа Виктор Тельнов.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что ранее акция «Неделя в профессии» прошла в Сыктывкаре: кадеты школы № 18 познакомились с работой полиции, побывали в музее истории Министерства внутренних дел по Республике Коми.

«Одним из направлений нового «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина является профориентация школьников и молодежи. Считаю, что с рабочими специальностями необходимо знакомить с юных лет. Представителям молодого поколения нужно знать, какую пользу они могут принести людям в будущем, на кого для этого нужно учиться и какую востребованную специальность можно получить», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми, заслуженный учитель республики Мария Кузьбожева. Она сообщила, что в Коми акция ОНФ «Неделя в профессии» продолжится: общественники познакомят школьников с работой лесопильного завода в Прилузском районе и заводом башенных кранов в Сыктывкаре.