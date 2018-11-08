В Коми стартовала акция Народного фронта «Неделя в профессии»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми начали в регионе проведение акции «Неделя в профессии» в рамках проекта ОНФ «Профстажировки». Общественники в ходе мероприятия проведут серию экскурсионных туров для школьников разных возрастных групп на объекты, связанные с той или иной профессией, а также современные промышленные предприятия. Первый тур был организован для кадетского класса школы №18 Сыктывкара: общественники вместе с ребятами побывали в музее истории Министерства внутренних дел по Республике Коми.

«Для кадетов очень важно познакомиться с историей полиции своей родной республики: как сотрудники правоохранительных органов раскрывали и раскрывают самые запутанные преступления, как обезвреживают убийц и бандитов, как защищают покой граждан. Работа в полиции сопряжена со многими трудности, порой опасностями. Немало сотрудников полиции в Коми отдали свои жизни в борьбе с преступниками. Эта профессия, где сочетаются интеллект и интуиция, смелость и ответственность. Быть может, познакомившись с историей и современностью службы в полиции, сегодняшние кадеты по окончанию школы захотят посвятить свою жизнь служению людям и работе в правоохранительных органах. Это осознанный выбор. На это направлена акция ОНФ «Неделя в профессии», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми, ветеран боевых действий, полковник в отставке Юрий Беляцкий.

Общественники сообщили, что акция «Неделя в профессии» в рамках проекта ОНФ «Профстажировки» пройдет не только в Сыктывкаре, но и других городах и районах республики, будет обращено внимание на промышленные производства и рабочие профессии, которые сейчас становятся все более востребованными.

Активисты ОНФ в Коми пояснили, что цель акции: показать школьникам работу современных профессий и предприятий изнутри, сформировать у детей целостное представление о профессиях и технологических циклах производства продукции, повысить престиж различных профессий, способствовать ранней профориентации на занятость в промышленности и других приоритетных сферах деятельности. Общественники сообщили, что дети в ходе акции будут вовлечены в производственный процесс и смогут попробовать профессию «изнутри».

Так, в рамках акции ОНФ учащиеся школ Воркуты побывают в учебной шахте горно-шахтного полигона Воркутинского горно-экономического колледжа. А ученики школ Ухты побывают на учебно-производственном полигоне Горно-нефтяного колледжа Ухтинского государственного технического университета.

«Коми – нефтяной и угольный регион, и очень важно, чтобы местные жители были востребованы в этих отраслях промышленности, составляющей одну из экономических основ республики и страны, а значит и основ социального развития», – подчеркнул Беляцкий.

Активисты ОНФ в Коми также рассказали, что в рамках акции Народного фронта «Неделя в профессии» студенты Сыктывкарского политехнического техникума познакомятся с производственными мощностями телекоммуникационной компании и побывают на предприятии по сборке башенных кранов. А учащиеся средней школы села Объячево Прилузского района в рамках «Недели в профессии» познакомятся с работой лесопильного завода.

Общественники сообщили: более 10 тыс. школьников из всех регионов России станут участниками акции «Неделя в профессии», организованной проектом ОНФ «Профстажировки» совместно с региональными отделениями Общероссийского народного фронта, всего будет проведено более 400 экскурсий почти на 300 предприятиях России.