В Коми прошел региональный этап акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава»

В Республике Коми прошел региональный этап спортивной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава». Представители Общероссийского народного фронта совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России, министерством физической культуры и спорта Республики Коми провели турнир по мини-футболу в двух возрастных группах – 14-15 и 16-17 лет.

Региональный этап акции «Уличный красава» прошел на базе республиканской Спортшколы по футболу, где сыграли семь команд из Сыктывкара, Печоры и Корткеросского района. Победителями стали команды «Реал-5» и «Ренессанс» из сыктывкарской школы №38.

«Неожиданное для нас мероприятие, но очень интересное именно с позиции того, что уличные и непрофессиональные команды принимали участие в данном мероприятии. Практика эта хорошая. Прошло все на достаточно высоком уровне. Судили турнир в том числе и профессиональные судьи высокой категории», – отметила по итогам регионального этапа акции «Уличный красава» координатор Ассоциации студенческих спортивных клубов России по Северо-Западному федеральному округу Ксения Вокуева.

«Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» проводится с целью мотивировать подростков вести здоровый образ жизни, предоставить возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола. Победители регионального этапа в Республике Коми сейчас примут участие в следующем этапе акции «Уличного красавы» на уровне Северо-Западного федерального округа. Победители межрегионального этапа получат путевку на финальные соревнования, которые пройдут на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи в конце декабря 2018 г. Главный приз турнира – сертификат на установку футбольного поля в муниципальном образовании рядом с домом команды-победительницы. Желаем участникам команд из Республики Коми победы», – сказала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Общественники отметили, что в акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» принимают участие все регионы Российской Федерации – около 35 тыс. непрофессиональных футболистов из более 3 тыс. дворовых футбольных команд.