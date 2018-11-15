В Коми подведены промежуточные итоги работы по проекту ОНФ «Генеральная уборка»

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми подвели промежуточные итоги реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе. Общественники сообщили, что Коми заняла 31-е место в рейтинге регионов по эффективности ликвидации незаконных свалок, отмеченных на интерактивной карте свалок. Рейтинг был сформирован экспертами тематической площадки Народного фронта «Экология».

«В Республике Коми на интерактивной карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» сегодня отмечено порядка 200 мусорных объектов, из них около 100 ликвидированы, то есть половина. Это неплохой результат в целом, но определенно есть куда стремиться, добиваться большего. Ведь 31-е место по эффективности ликвидации незаконных свалок среди регионов – хоть и не последнее место, но и не лучшее. Активисты ОНФ в Коми видят резерв для более эффективной работы, которая осуществляется общими усилиями: органами власти, собственниками территорий, где есть свалки, гражданами и общественниками, в том числе в ходе субботников», – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми Михаил Ковалев.

Он сообщил, что топ-10 лучших регионов по эффективности ликвидации свалок выглядит так: Томская область, Республика Адыгея, Белгородская область, Республика Татарстан, Тульская область, Ивановская область, Новосибирская область, Иркутская область, Вологодская область и Липецкая область. В рейтинге учитывались только те регионы, в которых количество обращений на интерактивную карту свалок составляет более 100.

Активисты ОНФ в Коми в ходе подведения предварительных итогов проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в республике сообщили о последних ликвидированных свалках в регионе.

Так, в Сыктывкаре была убрана крупная свалка промышленных отходов на улице Тентюковской в районе нефтебазы; убран и утилизирован бесхозный автобус-свалка в районе дома №40 на улице Первомайской; ликвидирована особо опасная свалка ртутных отходов в районе дома №172 на улице Морозова, где надлежащим образом было утилизировано более 30 брошенных в мешках ртутных ламп; в поселке Пичипашня села Выльгорт Сыктывдинского района убраны свалки, располагавшиеся в районе домов для переселенцев из аварийного жилья.

Активисты ОНФ в Коми также самостоятельно и совместно с другими организациями и гражданами убрали несанкционированные свалки в ходе субботников. Так, общественники провели субботник в лесопарковом участке на улице 2-й Новосельской в Сыктывкаре, где убрали около 5 куб. м мусора – более 35 мешков, очистили дорожку, которая пересекает лесную территорию, убрали весь крупногабаритный хлам. Осенью 2018 г. представители Народного фронта в Коми приняли участие во всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны» и вместе с другими участниками очистили берег реки Сысола, собрав около 30 куб. м отходов, среди которого были разбитая лодка, сиденья от автомобилей, покрышки, утюг, чайник, обувь, сумки, стаканы, мангалы, рыболовные сети и другой мусор.

«Активисты ОНФ в Коми продолжат работу по проекту Народного фронта «Генеральная уборка», – отметил Ковалев.