Участники «Молодежки ОНФ» в Коми провели лекцию на образовательном форуме в Печоре

Представители Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели лекцию на образовательном молодежном форуме «Прокачайся 2018: Навстречу юбилею» в городе Печора и устроили мастер-классы для смены «Креативные каникулы» в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада» в Сыктывдинском районе и сыктывкарском детском доме №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На состоявшемся муниципальном молодежном образовательном форуме «Прокачайся 2018: Навстречу юбилею» в Печоре, посвященном предстоящему в январе 2019 г. 70-летию города, представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми, основу которой составляют студены Сыктывкарского лесного института, организовали экологическую программу.

Координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Анастасия Широченко на площадке «Волонтерство» провела открытую лекцию на тему «Экологическое волонтерство». «В ходе лекции обсуждались виды экологического волонтерства и подробно были рассмотрены этапы написания волонтерских проектов. На форуме мы от команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми пожелали ребятам самых крутых и востребованных проектов, реализации всего задуманного и стремления к еще большему. А самое главное – не забывать, что мир вокруг нас зависит только от нас», – рассказала Широченко.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми рассказали о проведенных занятиях в рамках всероссийской акции «Класс доброты». Так, общественники провели уже второй мастер-класс в сыктывкарском детском доме №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где ранее научили ребят изготавливать из макулатуры сберегающие природу экоручки.

«Сейчас в рамках акции Народного фронта «Класс доброты» мы провели для воспитанников детского дома осенний мастер-класс по изготовлению аппликаций из сухих листочков. Все участники получили много положительных эмоций и маленькие подарочки от команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми», – рассказала Широченко.

Директор детского дома Людмила Берестенькова поблагодарила общественников за помощь в развитии экологического направления.

Для ребят смены «Креативные каникулы» в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада» в Сыктывдинском районе представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми совместно с волонтерским движением «Содружество студентов Сыктывкарского лесного института» также провели мастер-класс по изготовлению экоручек.

Общественники напомнили, что всероссийская акция «Класс доброты» проводится во всех регионах страны с целью создания благоприятной среды для развития школьников, их участия в созидательных активностях, организованных «Молодежкой ОНФ» на безвозмездной основе.

Ранее представители Народного фронта в Коми в рамках акции «Класс доброты» провели экологический урок для школьников отдаленного северного поселка Сыня Печорского района. Учащиеся получили в подарок специальные наборы для самостоятельного выращивания ели и кедра.

Общественники сообщили, что акция «Класс доброты» продлится до 30 декабря 2018 г. По ее итогам учителя и учащиеся образовательных учреждений будут самостоятельно развивать «Класс доброты».