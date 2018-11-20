Сезон твердой воды открыт / Первый лед 2018 — 2019 / Рыбалка

Друзья вот и получилось выбраться на первый лед. Сезон зимней рыбалки открыт. На данную рыбалку выбрались совершенно спонтанно. Пригласил меня с собой хороший знакомый на незнакомое озеро. Ехали за такой рыбой как окунь, щука и плотва. Но из всего списка были пойманы зачетные окуня. Думаю еще будет несколько походов на данное озеро которое находится посреди тайги. Рыбалкой остался доволен и уловом тоже.

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Всем приятного просмотра.

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