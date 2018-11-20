Рыбалка на таежном озере / Прогулка по тайге / Зимний окунь

Друзья всем доброго времени суток. Был очередной выезд на таежное озеро на которое мы с вами ездили 11 ноября 2018 года. вот ссылка на ту рыбалку https://youtu.be/gGfZtYx3S9Q в тот раз по перволедью взяли очень хорошо. В этот раз погода и уровень воды не дали достичь желанного результата. но окуня добыть удалось. А что получилось из данного похода смотрите в видео.

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Всем приятного просмотра.

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