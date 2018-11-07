Путин поручил правительству обеспечить детализацию нацпроектов с учетом предложений каждого субъекта Российской Федерации

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин подписал протокол заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и дал поручения по реализации национальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации. Одно из поручений: обеспечить детализацию нацпроектов с учетом предложений каждого субъекта Российской Федерации. Протокол и поручения опубликованы на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации в срок до 30 декабря 2018 г. привести национальные проекты в соответствие с ключевыми параметрами, обратив особое внимание на необходимость определения конкретных способов (механизмов), этапов и методов выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей и целевых показателей.

Президент в срок до 30 декабря 2018 г. поручил с учетом предложений субъектов Российской Федерации обеспечить детализацию национальных проектов по каждому субъекту Российской Федерации в части выполнения задач и достижения целей и целевых показателей национальных проектов, а также объемов их финансирования.

Правительству поручено в срок до 1 декабря 2018 г. принять исчерпывающие меры по финансовому обеспечению достижения предусмотренных национальными проектами целей и целевых показателей, предусмотрев: направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов; перераспределение при необходимости денежных средств в целях повышения эффективности выполнения определенных в национальных проектах задач.

Правительству до 1 апреля 2019 г. поручено принять решения по кадровому обеспечению реализации национальных проектов, предусмотрев, в том числе, при необходимости, корректировку контрольных цифр приема для получения среднего и высшего профессионального образования за счет бюджетных средств, а также программ целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Глава государства поручил обеспечить участие государственных корпораций и компаний с государственным участием в реализации национальных проектов.

Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента обеспечить мониторинг и контроль реализации национальных проектов, обратив особое внимание на необходимость достижения их ключевых параметров, целей и целевых показателей, а также выполнения задач и ключевых мероприятий, определенных в национальных проектах.

«Президент обратил внимание на общественный контроль. Глава государства в рамках поручений предложил Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг хода выполнения указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе реализации национальных проектов. Активисты ОНФ в Республике Коми усилят общественный контроль за исполнением в регионе «суперуказа» президента, направленного на улучшение жизни граждан во всех сферах», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.