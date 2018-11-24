ОНФ в Коми принял участие в подведении итогов Года добровольца в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов Года добровольца (волонтера) в Сыктывкаре. На торжестве в культурном центре «Октябрь» были отмечены эксперты ОНФ из числа представителей организации «Серебряные волонтеры», объединяющей граждан пожилого возраста.

На торжестве прозвучали поздравления от регионального отделения Народного фронта. «Поздравляю волонтеров с успешным подведением итогов Года добровольца (волонтера). Выражаю признательность всем активистам Совета ветеранов за совместную работу и за активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Желаю дальнейших успехов в этом нужном и благородном направлении», – сказала в своем выступлении член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Иванова.

Она сообщила, что ОНФ в Коми проворит работу по улучшению жизни граждан и патриотическому воспитанию, опираясь на помощь волонтеров. Особенно плодотворно складывается такое сотрудничество в сфере экологии и образовательно-просветительской работе со школьниками и молодежью.

Так, благодаря волонтерам успешно реализуется проект ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Коми: совместными усилиями в регионе убраны десятки свалок, в том числе особо опасные, развивается проект Народного фронта «Равные возможности – детям». А благодаря «Серебряным волонтерам» успешно развиваются проекты ОНФ «Связь поколений», «Память народа – Волонтеры памяти», проходят акции Народного фронта «Урок России», «Моя семья – мои истоки».

Общественники отметили, что эксперты ОНФ в Коми из числа «Серебряных волонтеров» – это связующее звено со всем ветеранским движением республики.

Председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пыстин выразил благодарность добровольцам и эксперту ОНФ в Коми, руководителю «Серебряных волонтеров» Галине Полтавской. Благодарность волонтерам также выразил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

На торжественном мероприятии состоялся прием новых членов в организацию «Серебряные волонтеры» – теперь их стало 180.

«Активисты ОНФ в Коми отмечают, что Год добровольца (волонтера) в регионе завершается на хорошей ноте. В республике учрежден новый знак отличия – «За вклад в развитие добровольчества». Закон об этом 22 ноября 2018 г. приняли депутаты Госсовета Коми. Знак – это признание заслуг, развитие и популяризация добровольческого движения», – отметила Иванова.

По данным министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, в регионе на сегодня действует 155 волонтерских объединений – это более 10 тыс. добровольцев. При этом в постоянной добровольческой деятельности участвуют более 3 тыс. школьников и более 500 студентов.