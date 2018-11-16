ОНФ в Коми организовал для студентов техникума экскурсию на завод башенных кранов в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в ходе акции «Неделя в профессии» проекта ОНФ «Профстажировки» организовали в Сыктывкаре экскурсию на завод, где делают башенные краны высотой до 200 м. Студенты Сыктывкарского политехнического техникума ознакомились с оборудованием и конструкциями современных технических колоссов.

В акции ОНФ «Неделя в профессии» приняли участие около 40 учащихся первого курса Сыктывкарского политехнического техникума. Гидом на производственном объекте для них стал главный инженер завода башенных кранов Игорь Иванов. Он рассказал и показал все стадии производства сложной техники: от сварочных работ до конечной покраски конструкций кранов, которые в дальнейшем заказчики собирают как конструктор на строительных площадках.

Активисты ОНФ отметили, что завод башенных кранов в Сыктывкаре – уникальное производство для Республики Коми. Главный инженер рассказал, что сейчас завод работает над заказом постройки крана высотой 92 м, но предприятие может выпускать машины гораздо большие – высотой до 200 м.

В ходе акции учащиеся техникума узнали, что сыктывкарские краны востребованы во многих регионах России, где проводится высотное гражданское и промышленное строительство: такая техника работает в Казани, Ижевске, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Москве, Комсомольске-на-Амуре и других городах страны. В Коми башенные краны завода работают на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе.

«Такие мероприятия очень нужны. Они дают мотивацию ребятам на дальнейшее обучение, дают возможность увидеть, как происходит реальная работа, которой в дальнейшем они будут заниматься сами», – отметила по итогам экскурсии преподаватель Сыктывкарского политехнического техникума Елена Барсукова.

«Я педагог, мне привычно понимать ученика. Поэтому, если бы я сейчас была учеником, то, наверное, у меня через интернет, телевидение, другие СМИ сложилось бы однобокое, превратное понимание профессионального мира. Потому что показывают торговлю, бытовое обслуживание, офисы, людей, которые хотят только есть, пить и развлекаться. Но необходимо знать, как растет хлеб, что бублики не растут из земли, сами по себе дома не поднимаются. Это результат труда большого числа высокопрофессиональных специалистов. Такое представление сейчас у детей, к сожалению, мало кто формирует. Современные дети мало погружаются в реальный мир профессий: они «не трогают» ее своими руками, не знают, что это такое. В лучшем случае на уроках об этом рассказывает учитель, но ведь учитель знает только свою профессию, он не производственник. В то же время российской экономике катастрофически не хватает технарей, которые готовы осваивать новые высокотехнологичные производства, прежде всего не хватает высококвалифицированных рабочих кадров», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми, заслуженный учитель республики Мария Кузьбожева.

Она отметила, что проект ОНФ «Профстажировки» и акция «Неделя в профессии» – это конкретные шаги для решения проблемы и привлечение внимания общества к этому вопросу.