«Молодежка ОНФ» в Коми в рамках акции «Класс доброты» провела экологический урок для школьников поселка Сыня

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми продолжает всероссийскую акцию «Класс доброты». В рамках мероприятия представители Общероссийского народного фронта провели экологический урок для школьников поселка Сыня Печорского района. Общественники научили детей изготавливать экоручки и показали, как своими руками посадить деревья.

Экологическое направление является одним из главных направлений работы команды «Молодежки ОНФ» в Коми, основу которой составляют будущие экологи, студенты Сыктывкарского лесного института. Общественники убирают свалки, сажают деревья, очищают берега рек, проводят образовательную деятельность со школьниками. Одно из направлений по защите природы и экологическому воспитанию: популяризация экоручек, изготавливаемых из макулатуры и, в отличие от пластмассовых изделий, не загрязняющих природу.

Представители «Молодежки ОНФ» в Коми в рамках акции «Класс доброты» уже провели мастер-класс по изготовлению экоручек для воспитанников сыктывкарского детского дома №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А сейчас общественники провели экологический урок и мастер-класс по изготовлению экоручек для детей отдаленного северного поселка Сыня Печорского района.

Провела урок координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Анастасия Широченко, для которой поселок Сыня является родным. «Я очень рада вернуться в родную школу, в которой не была с 2008 г., в родной поселок. Я провела мастер-класс в классе своей первой учительницы, и было приятно слышать много добрых слов, и то, что теперь не она меня учит, но и я могу научить», – сказала Широченко.

Она сообщила, что перед началом мастер-класса рассказала школьникам об окружающем мире, что вокруг всегда должно быть чисто, что нельзя бросать бумажки, надо любить и оберегать природу. По словам общественницы, экоручки – реальное воплощение такого отношения к природе, ведь они делаются из старых газет и журналов, что уменьшает выброс макулатуры.

После мастер-класса по изготовлению экоручек экологический урок продолжился: школьники легко ответили на вопрос, что является легкими Республики Коми – лес, основу которого в регионе составляют хвойные растения. Представитель «Молодежки ОНФ» в Коми подарила учащимся специальные наборы для выращивания ели и кедра. В набор входят горшочек, земля, удобрения, семена деревьев, инструкция и подробный рассказ о растении.

«Мы договорились, что в рамках предмета «Окружающий мир» ребята посадят семена деревьев из этих наборов в горшочки и проведут опыт. Они будут выращивать свое дерево и записывать все изменения, а потом из подросших в горшочках деревьев мы высадим маленькую аллею около самой школы. После урока мы все дружно пили чай с пирогами, и школьники рассказывали о своей учебе в школе, о поселке и многом другом», – рассказала Широченко.

По ее мнению, школы в поселках не должны закрываться, ведь они хранят историю. «Считаю, что в рамках всероссийского проекта «Класс доброты» участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми должны посещать как можно больше сельских школ, и такая работа будет продолжена», – резюмировала Широченко.