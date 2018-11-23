Команда «Молодежки ОНФ» в Коми провела занятие со школьниками по изготовлению подарков ко Дню матери

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям» организовали для сыктывкарских школьников занятие по изготовлению подарков. Общественники посвятили урок Дню матери – одному из самых добрых российских праздников, отмечаемых взрослыми и детьми каждый год в последнее воскресенье ноября.

Представитель команды «Молодежки ОНФ» в Коми, педагог-организатор Елена Шилова рассказала, что на занятии была создана праздничная и творческая атмосфера. Школьники Сыктывкара на этой высокой ноте создали различные неповторимые подарки для своих мам – красочные сундучки и баночки, в которые в День матери будут положены сладкие гостинцы. На каждом подарке для своих мам участники создали надпись «100 причин, почему я тебя люблю». Ребята сообщили, что они подарят подарки своим мамам и в очередной раз признаются в своих теплых чувствах.

Общественники отметили, что уметь дарить подарки и радовать близких людей очень важно. Ребенок, думая о близких людях, учится ценить, любить и уважать свою семью. Подарок – это идеальный способ выражения своих чувств.

«А еще преподношение подарков – целая философия и настоящее искусство. Но любую науку, как и любое искусство, необходимо постигать. Наука отдавать совсем непростая. Также нелегко научиться благодарить за сделанное тебе добро или одолжение. Подарок – это своего рода благодарность. Только с его помощью мы говорим спасибо не за то, что кто-то для нас что-то сделал, а за то, что этот человек просто есть. Это совершенно бескорыстное спасибо», – рассказала Шилова.

Общественники напомнили, что добрые чувства детей к своим родителям воспитываются в том числе на доступности к творчеству, ведь без такого самовыражения человек замыкается в себе.

«Такое развитие творчества обеспечивает система дополнительного образования – кружки, секции, различные другие формы дополнительных занятий, где ребенок может чему-то учиться, что-то сделать интересное своими руками, те же подарки мамам. На развитие доступности для каждого ребенка всего спектра дополнительного образования и направлен проект ОНФ «Равные возможности – детям». В этом проекте принимает участие и команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми», – отметила координатор проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» в Республике Коми Татьяна Астарханова.

Активисты Народного фронта напомнили, что сейчас в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» запущен конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства и акцию «Сможешь и ты». Конкурс поможет поддержать наиболее примечательные программы, реализующиеся активистами на общественных началах.

Участие в конкурсе, который ОНФ проводит совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» с 12 ноября по 5 декабря, могут принять волонтеры, работающие с детьми по самым различным направлениям – техническому, естественно-научному, спортивному, социально-педагогическому, художественному и туристско-краеведческому, в том числе образовательные волонтеры проекта ОНФ «Равные возможности – детям», открывшие кружок или секцию в период с апреля 2017 г. по октябрь 2018 г. Заявки принимаются на официальную электронную почту фонда «Национальные ресурсы образования» fond@nro.center.