Команда «Молодежки ОНФ» в Коми приняла участие в акции «Диалоги с героями»

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми приняли участие во всероссийской патриотической акции «Диалоги с героями» – встречах Героев России и Советского Союза со школьниками, студентами, призывниками, общественностью. Регион посетили Герои Российской Федерации Вячеслав Бочаров и Владимир Шарпатов, Герой Советского Союза Валерий Бурков (инок Киприан), которые встретились с тысячами школьников. Представители Общероссийского народного фронта были в числе организаторов этих встреч.

Вячеслав Бочаров – офицер группы «Вымпел» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. Владимир Шарпатов – командир самолета Ил-76, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане в 1995 г., спустя год плена экипаж совершил знаменитый побег на своем самолете. Валерий Бурков (с 2016 г. монах Киприан) – советский авиационный военный штурман и авианаводчик, на войне в Афганистане потерял обе ноги, на протезах продолжал службу в военно-воздушных силах.

Герои приняли участие в митинге у мемориала «Вечная слава» в Сыктывкаре, посвященного подвигу соотечественников в войнах и локальных конфликтах. Участие в митинге принял член регионального штаба ОНФ в Коми, ветеран боевых действий, полковник в отставке Юрий Беляцкий. Герои посетили республиканский слет кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений «Юнармия Коми – 2018».

Соорганизатором этих мероприятий стал представитель команды «Молодежки ОНФ» в Коми, начальник регионального штаба молодежной организации «Юнармия» в Коми Дмитрий Алексеев. А представитель команды «Молодежки ОНФ» в Коми Елена Шилова стала модератором площадки и встречи сыктывкарских школьников с Вячеславом Бочаровым.

«Мне доверили важное дело. Я стала модератором невероятно душевного, яркого и познавательного разговора Героя Российской Федерации Бочарова Вячеслава Алексеевича со школьниками города. Герой запомнился мне своей самоотверженностью и любовью к жизни и Родине. В разговоре с молодежью он, на мой взгляд, задает правильные вопросы. Он рассказал о Беслане так, будто вновь прожил те трагические три дня. Он расставляет правильные акценты. Вот такое патриотическое воспитание я люблю. Вдохновляюсь сама и привожу своих ребят на такие встречи. Наша команда в восторге от диалога с Вячеславом Алексеевичем. Мне запомнилась его фраза: «Если вы живете правильными смыслами, то вы – наш человек». Для меня было честью стоять на одной площадке с героем», – отметила Шилова.

С героями за дни их посещения республики встретились 2200 школьников, студентов и призывников. В Коми встречи прошли в Доме развития культуры и искусства села Выльгорт, Доме культуры Бумажников Эжвинского района, в школах №12 и 25 Сыктывкара, воинской части, Дворце творчества детей и учащейся молодежи, Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина, Сыктывкарском государственном педагогическом колледже им. И.А. Куратова, Сыктывкарском колледже сервиса и связи, Сыктывкарском автомеханическом техникуме.

Общественники сообщили, что проект «Диалоги с героями» реализует с 2016 г. Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр при содействии Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация героев» и Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».