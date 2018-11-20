Эксперты ОНФ в Коми рассказали студентам о «серых» схемах госзаказа

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми продолжают образовательный проект в рамках общественного контроля государственных и муниципальных закупок. Представители проекта ОНФ «За честные закупки» в регионе провели мастер-класс «Серые схемы госзаказа» для студентов выпускных курсов республиканской академии государственной службы и управления. В ходе мероприятия общественники привели примеры расточительных закупок в регионе.

Общественники сообщили, что мастер-класс проекта ОНФ «За честные закупки» в Коми посетили более 30 человек. В ходе мероприятия эксперты Народного фронта рассказали о самой популярной в Республике Коми «серой» схеме госзаказа – это закупка автомобилей с детальными и многочисленно расписанными параметрами, под которые, как правило, подходят только конкретные автомобили конкретного продавца. По словам активистов проекта ОНФ «За честные закупки» в Коми, популярность такой схемы объясняется тем, что ее трудно доказать в суде, а заинтересованные лица – участники закупок, чьи интересы нарушаются, не желают идти по пути судебных тяжб.

«Серые» схемы вызвали бурное обсуждение в аудитории – это в очередной раз показало, что молодое поколение неравнодушно к такому серьезному вопросу. Ведь тематика государственных закупок является актуальной для страны в целом. Помимо государственного контроля в данной сфере, который в основном направлен на воздействие постфактум, необходимы действенные меры профилактики нарушений. В этом большая роль отводится общественному контролю, который в том числе проводят активисты проекта ОНФ «За честные закупки».

«О «серых» схемах необходимо говорить на всех уровнях, апеллировать к органам власти. Этим и занимаются общественники. Но помощь должна идти и от граждан, и от организаций, интересы которых конкретно нарушаются. Поэтому должна повышаться гражданская ответственность и грамотность людей. Образовательный проект активистов Народного фронта в Коми – шаги в этом направлении», – отметил эксперт ОНФ в Коми, кандидат экономических наук Алексей Облизов.

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в Республики Коми в ходе мастер-класса «Серые схемы госзаказа» привели примеры расточительных закупок. Общественники рассказали, что подняли вопрос о необоснованных расходах и коррупционной составляющей при покупке здания Пенсионного фонда Российской Федерации в Ухте. В октябре 2018 г. эти выводы подтвердили следственные органы и Ухтинский городской суд, вынесший решение о виновности бывших работников Пенсионного фонда в получении денег от собственника здания за покупку объекта недвижимости по завышенной стоимости.

Общественники напомнили, что в 2015 г. аппарат Государственного совета Коми принял решение отказаться от закупки значков из серебра и золота для депутатов, после того как активисты ОНФ в Республике Коми привлекли внимание к данному заказу.

Активисты ОНФ в Коми также рассказали о выявленном несоответствии работ условиям контракта по благоустройству дворов в городе Емва Княжпогостского района: в рамках контракта на сумму порядка 1 млн руб. были приобретены более дешевые скамейки и урны для города. После того, как Народный фронт поднял вопрос, муниципальные власти провели претензионную работу с подрядчиком, и несоответствие с условием заказа было исправлено.

Общественники сообщили, что продолжат мониторинговую и образовательную работу в рамках проекта ОНФ «За честные закупки».