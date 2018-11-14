Активисты ОНФ в Коми проконтролируют вопрос ремонта дорог в снегопад в Воркуте

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми отреагировали на сигнал об укладке асфальта в снег в Воркуте. Сигнал был получен через новый формат работы с гражданами – «красную кнопку» на сайте ОНФ: с ее помощью граждане могут оперативно сообщать об острой проблеме в своем регионе, городе или селе. Ответ на сигнал и запрос общественников о дорожном ремонте в непогоду дали в правительстве региона, где приступили к работе по сигналам «красной кнопки» Народного фронта.

Сигнал, используя новый формат ОНФ, направила жительница Воркуты Анастасия Колбецкая. Она стала свидетельницей того, как на улицах города и дворовых территориях рабочие и техника ремонтировали поврежденное дорожное полотно путем укладки свежего асфальта в снег и образовавшуюся воду.

Воркутинский случай дорожных ремонтных работ под дождем и снегом в осенний период 2018 г. оказался в стране далеко не единственным. Только за октябрь активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» зафиксировали более 30 фактов, когда технологии ремонта асфальтобетонного покрытия нарушались таким способом. В связи с этим активисты Народного фронта заметили, что стоит наступить осеннему ненастью, как дорожные работы в нашей стране почему-то активизируются.

В правительстве Коми ситуацию взяли под контроль и сообщили о том, что администрация Воркуты будет осуществлять мониторинг уложенного асфальта: если в дальнейшем будут выявлены недостатки проведенного ремонта, подрядчик должен будет их устранить.

Само проведение работ в снег в администрации города также обосновали тем, что с 9 октября 2018 г. на территории Воркуты установилась отрицательная температура. В целях завершения работ по асфальтированию проведено техническое совещание, на котором было принято решение о выполнении работ при отрицательных температурах в соответствии с Методическими рекомендациями по строительству асфальтобетонных покрытий при пониженных положительных и отрицательных температурах, разработанных Министерством транспортного строительства и Государственным дорожным научно-исследовательским институтом. В ходе выполнения работ специалистами МКУ «Технический контроль» осуществлялся усиленный контроль за качеством, заверили в администрации Воркуты.

«Активисты ОНФ в Коми проведут мониторинг эффективности контроля качества укладки асфальта в снег, про который сообщили в мэрии, в том числе с помощью самих жителей города. Работа в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми будет продолжена», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.

Общественники напомнили, что в мае 2017 г. уже выявляли укладку асфальта в снегопад на дороге Сторожевск – Нившера в Корткеросском районе. Тогда по сигналу активистов ОНФ в Коми Минстрой республики провел проверку, установил нарушения технологии и обязал подрядчика переделать работу.