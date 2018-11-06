Активисты ОНФ в Коми приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми приняли участие в мероприятиях в честь Дня народного единства. Общественники 4 ноября 2018 г. приняли участие в митинге-концерте на Театральной площади в Сыктывкаре и молодежном концерте в центре города, организовали «Фотозону для всей семьи» и провели вместе с представителями Российского союза сельской молодежи экологическую акцию в виде игры для смены «Креативные каникулы» в детском оздоровительном центре «Гренада» в Сыктывдинском районе.

Митинг-концерт «В единстве наша сила» в честь Дня народного единства в Сыктывкаре собрал около 2 тыс. человек. На мероприятие пришло много молодежи: студенты вузов и ссузов, школьники и дети вместе с родителями.

«Мой дед, ветеран Великой Отечественной войны, защищавший блокадный Ленинград, в детстве всегда брал меня с собой на все мероприятия: 1 и 9 мая, 7 ноября. Мы выходили на улицу, и все люди объединялись. У всех была общая идея. Говорили только о хорошем. Я хочу, чтобы сейчас наше взрослое поколение научило молодежь также быть вместе, передавало свой опыт добрых дел. Призываю каждый день делать доброе дело, делать бескорыстно, по зову совести и сердца. Это нужно, чтобы люди смотрели, видели и объединялись вокруг добра. Единение людей – это самое важное. Народное единство необходимо не один раз в год, необходимо, чтобы оно сопровождало людей каждый день, всю жизнь. Для этого нужно делать больше добра друг другу, своему дому, республике, стране. Тогда мы всегда будем едины. Мы сильные, когда едины», – отметила в своем выступлении на митинге сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Шумилова.

На митинге-концерте также выступила активист ОНФ в Коми, представитель организации «Серебряные волонтеры» Сыктывкара Галина Полтавская. Она отметила, что старшее поколение решает вопросы достижения активного долголетия, осуществляет межпоколенческие проекты с молодежью. «Это помогает не забыть историю страны, не забыть свои корни», – подчеркнула Полтавская.

Во время праздничного мероприятия выступили представители общественных организаций и объединений. Митинг-концерт на Театральной площади стал организующим для других праздничных мероприятий, в которых приняли участие активисты Народного фронта. Так, представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми приняли участие в организации празднично-игровой программы для детей «Вместе мы одна семья» на площадке в центре Сыктывкара.

В рамках празднования Дня народного единства общественники организовали в сыктывкарском Дворце творчества детей и учащейся молодежи «Фотозону для всей семьи». По словам активистов ОНФ в Коми, такой формат олицетворяет идею праздника о единении и связи поколений.

Команда «Молодежки ОНФ» в Коми 4 ноября организовала в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада» в Сыктывдинском районе экологическую акцию в виде мастер-классов и игр. Как рассказала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко, акция проведена совместно с представителями Российского союза сельской молодежи: общественники провели мастер-класс по изготовлению экоручек, вместе с детьми играли в настольные игры, рассказали про «Молодежку ОНФ» и раздали наклейки с символикой молодежного направления Народного фронта.