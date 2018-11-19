Активисты ОНФ в Коми приняли участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Этот день отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно в третье воскресенье ноября.

В Сыктывкаре мероприятия начались у Свято-Стефановского кафедрального собора. Главными организаторами акции стали волонтеры сыктывкарского сообщества автолюбителей «Смотра.ру». Общественники, волонтеры и сотрудники ГИБДД рассказали пришедшим на акцию детям и взрослым о печальной статистике: в 2018 г. на дорогах административного центра республики погибло 9 человек, 395 получило травмы. Участники акции призвали соблюдать правила дорожного движения, а дети рядом с храмом выложили из горящих лампадок слово «жизнь».

«Активисты ОНФ в Коми всегда принимают участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Ведь эта память нужна живым, чтобы на дорогах происходило меньше трагедий. Общественники делают конкретные шаги для этого: повышают безопасность на дорогах в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», благодаря интерактивному ресурсу в проект включаются все больше граждан», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.

Общественники рассказали, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в новом «майском указе» поставил конкретную задачу: к 2024 г. протяженность качественных автомобильных дорог регионального значения должна увеличиться в их общей протяженности не менее чем до 50%. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс., а к 2030 г. смертность на дорогах должна стремиться к нулю.

«Задача активистов ОНФ – добиваться от властей всех уровней повышения качества и безопасности дорог. Но важна ответственность всех участников дорожного движения. Поэтому общественники вместе с волонтерами и сотрудниками ГИБДД будут продолжать образовательные и просветительские акции», –сообщил Литвин.

Он отметил акцию ОНФ «Дорога в школу» в регионе, в рамках которой было проверено состояние улично-дорожной сети вблизи школ и проведены мероприятия с детьми на знание правил дорожного движения. Общественники организовали для сыктывкарских школьников мастер-классы по изготовлению светоотражающих фликеров и провели рейды на дорогах с целью их раздачи.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что с представителями управления образования администрации Сыктывкара достигнута договоренность о том, что учебные заведения продолжат занятия по изготовлению школьниками фликеров и мероприятия по популяризации их ношения.

После акции у Свято-Стефановского кафедрального собора состоялся автопробег в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях, участие в котором приняли представители ОНФ в Коми. Участники проехали по одной из самых аварийных трасс региона Сыктывкар – Эжвинский район. В Свято-Преображенском храме в Эжвинском районе прошел молебен, а затем участники возложили цветы в построенной рядом с трассой часовне.