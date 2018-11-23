Активисты ОНФ в Коми добились завоза угля в сельское поселение Туръя Княжпогостского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми помогли жителям сельского поселения Туръя Княжпогостского района в завозе угля. Жители населенного пункта попросили помощь у общественников.

В сельское поселение Туръя входят село Туръя, поселки сельского типа Брусничный, Ветью, деревни Весляна, Евдино, Кони и Луг. Местные жители долгое время страдали от отсутствия переправы через реку Вымь на дороге в райцентр – город Емва. Другого пути на «большую землю» из Туръи нет. Особенно сложная ситуация сложилась осенью 2018 г.: из-за отсутствия переправы в сельское поселение перестали завозить уголь для котельной, без тепла могли остаться социальные объекты – фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.

«Переправы как не было, так и нет. Сейчас возникла проблема, так как с наступлением холодов отсутствует уголь для котельной, это значит, детский сад останется без тепла. Я так поняла, что они хотят топить дровами, уже такой опыт был, и он не из лучших», – сообщила в октябре 2018 г. местная жительница Елена Амелина.

Активисты ОНФ в Коми забили тревогу на всех уровнях: обратились к руководству администрации Княжпогостского района и министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. После этого уголь в сельское поселение стал завозиться. Жители Туръи выразили благодарность общественникам. По их словам, они обращались во многие инстанции, но проблема решилась только после вмешательства ОНФ.

Официальное подтверждение о завозе угля общественники получили и от исполняющего обязанности руководителя администрации Княжпогостского района Анатолия Немчинова, который проинформировал о том, что в целях решения сложившейся ситуации администрацией района была организована работа по завозу необходимого количества топлива: 7 ноября 2018 г. была завершена работа по доставке 190 т угля для котельной в селе Туръя.

Однако общественников беспокоит вопрос, из-за которого возникла сама проблема с завозом топлива, – отсутствие переправы. При этом необходимо отметить, что топливо в Туръю было завезено паромом, который временно был переправлен из районного центра.

Активисты ОНФ в Коми вопрос о постоянно действующей переправе в Туръе ставили перед региональными и районными властями еще до кризиса с поставкой угля. Чиновники ссылались на технические сложности с ремонтом имеющегося парома, обещали исправить положение. И, похоже, этот вопрос сдвинулся с мертвой точки.

После решения вопроса с завозом угля местные жители сообщили ОНФ в Коми, что глава сельского поселения проинформировал их о том, что паром отремонтирован и весной он будет введен в действие. «Сейчас навигация закончилась, но для того, чтобы в налаживании паромной переправы не произошел сбой, общественники обратились в администрацию Княжпогостского района. Попросили, чтобы данный вопрос был взят на контроль, и открытие паромной переправы в 2019 г., которую ждут люди, не сорвалось», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Валентина Анфилатова.