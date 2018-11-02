Активисты ОНФ в Коми добились ликвидации ртутной свалки в Сыктывкаре

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Республике Коми на основании жалоб граждан обратили внимание на крупную свалку ртутных отходов рядом с перекрестком улиц Морозова и Станционной в Сыктывкаре. Общественники добились ликвидации свалки.

В региональном отделении ОНФ в Коми действует горячая линия сигналов граждан об особо опасных свалках. Такой сигнал общественники получили от жительницы дома №172 по ул. Морозова Алины Шипко. Она сообщила, что рядом с контейнерами для приема твердых коммунальных отходов (ТКО) выброшено большое количество ртутных ламп, и выразила опасение за здоровье людей.

Эксперты ОНФ в Коми сообщили, что использованные ртутные лампы относятся к отходам повышенной опасности: ртуть из брошенных или неправильно утилизированных ламп оказывается в окружающей среде, а затем неизбежно попадает и накапливается в организме человека, чем подрывает здоровье и негативно сказывается на будущих поколениях. Такие отходы запрещено захоранивать на полигонах ТКО: тяжелый металл имеет свойство просачиваться через защитные барьеры, попадая в водоемы и почву. Ртутные лампы утилизируются по особой технологии специализированными организациями.

Активисты Народного фронта в Коми по сигналу граждан провели рейд и зафиксировали более 30 брошенных ртутных ламп в районе дома №172 по ул. Морозова. Лампы находились в трех мешках. Опрос жителей показал, что лампы были привезены на автомобиле, номер которого, к сожалению, никто не зафиксировал.

Общественники направили обращение в управляющую компанию, отвечающую за этот участок. Ее представители без задержки приняли меры — при помощи специалистов организации по утилизации опасных отходов ликвидировали ртутную свалку и отправили на утилизацию.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что в Сыктывкаре курсируют специализированные экомобили по сбору ртутных ламп и других опасных отходов, однако они работают по вызовам и отдельному графику. В большинстве же случаев граждане не знают, как избавляться от ртутных ламп, не знают, что за их незаконную утилизацию налагаются штрафные санкции.

«Общественники выступили с инициативой: каждую контейнерную площадку по приему ТКО оснастить объявлением о запрете выбрасывать ртутные лампы и другие опасные отходы с адресами и телефонами, где и как можно законно их утилизировать. Инициативу активисты ОНФ направили в администрацию Сыктывкара. Представители управляющей компании, на территории обслуживания которой была выявлена и ликвидирована ртутная свалка, уже высказались о необходимости данной меры и пообещали рассмотреть вопрос о таких объявлениях», — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми Михаил Ковалев.

Он сообщил, что ранее общественники уже убрали шесть ртутных свалок в Сыктывкаре: в Эжвинском районе и на ул. Тентюковской вблизи речной зоны реки Вычегда, на ул. Печорской, где свалка находилась в сгоревшем доме, улицах Петрозаводской, Радиобиологической и 1-й Промышленной.

Активисты Народного фронта в Коми продолжат мониторинги и рейды в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».