Активисты ОНФ в Коми добились исправления работы светофора в центре Сыктывкара

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели в Сыктывкаре совместно с представителями ГИБДД и администрации муниципалитета рейд на перекресток в центре города и добились устранения опасного для пешеходов несоответствия функционирования светофора. О том, что на смещенном и одном из самых оживленных перекрестков города возникают опасные ситуации общественникам просигнализировали граждане.

На перекрестке на пересечении улиц Коммунистической и Интернациональной светофор работал таким образом, что автомобили, несмотря на, казалось бы, одновременное перекрытие для них движения, продолжали движение тогда, когда пешеходам везде давался зеленый свет. Причем движение машин было не связано с тем, что водители не успевали завершить маневр.

Активисты ОНФ в Коми обратились в ГИБДД по Сыктывкару и администрацию города с просьбой организовать совместный рейд и разобраться в ситуации. Общественники отметили, что перекресток улиц Коммунистическая — Интернациональная один из самых загруженных автотранспортом и пешеходами, любое несоответствие в организации дорожного движения здесь могло привести к трагедии.

В ходе совместного обследования выяснилась причина несоответствия. Представитель ГИБДД по Сыктывкару Олег Южаков указал на неправильную работу светофора на участке улицы Коммунистической, где она пересекается с улицей Интернациональной в районе дома №157. Здесь у светофора загорается дополнительный разрешающий сигнал для автомобилей при повороте направо. Однако данное обстоятельство нарушает общий принцип работы перекрестка, когда для пешеходов на всех участках одновременно и полностью освобождается путь для движения через переходы.

Активисты ОНФ в Коми во время рейда попросили представителей администрации Сыктывкара исправить положение. Ведущий специалист управления ЖКХ администрации Сыктывкара Юрий Коюшев согласился с тем, что режим работы одного из светофоров вносит несоответствие в принцип организации дорожного движения на данном перекрестке и необходимы коррективы. Данные коррективы были внесены.

Общественники провели повторный рейд и зафиксировали: зеленая стрелка, разрешающая поворот автомобилей направо при основном красном сигнале светофора, отключена. Теперь при зеленом разрешающем сигнале пешеходы могут более безопасно переходить перекресток на всех участках.

«Активисты ОНФ в Коми в качестве положительного момента отмечают оперативный отклик представителей органов власти на поднятый вопрос и устранение проблемы без лишних бюрократических процедур. Народный фронт на всех уровнях добивается такого эффективного взаимодействия власти и общественности. Важно, чтобы и по другим вопросам, волнующим граждан, чиновники прислушивались к общественникам, а главное, решали поднятые проблемы», — отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.

Общественники сообщили, что ранее по их предложениям на основании сигналов граждан были устранены недостатки дорожных знаков на пересечении улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта, установлен «лежачий полицейский» на перекрестке улиц Пушкина и Ленина в Сыктывкаре, оборудован предупреждающими знаками опасный участок трассы Куратово – Широкий Прилук в Сысольском районе.