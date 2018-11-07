Активисты ОНФ приняли участие в открытии первой «Бережливой поликлиники» в Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в открытии первой в регионе «Бережливой поликлиники» – новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, где отсутствуют очереди, доброжелательное отношение и максимальный учет потребностей пациентов достигаются за счет правильной логистики и работы персонала с максимальным использованием информационных технологий. Новый формат заработал на базе Центральной поликлиники Сыктывкара.

Паспорт пилотного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» («Бережливая поликлиника») утвержден 26 июля 2017 г. президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В пилотный проект по созданию новой модели первичной медицинской помощи вошла и Республика Коми.

Активисты ОНФ в Коми на открытии первой в регионе «Бережливой поликлиники» на базе Центральной поликлиники Сыктывкара отметили необходимость общественного контроля при реализации проекта, ведь он направлен на повышение качества оказания медицинской помощи населению и должен максимально учитывать мнение граждан.

«Центральная поликлиника будет площадкой по тиражированию «бережливых технологий» в работу поликлиник всей республики», – сообщил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. Он добавил, что до конца 2018 г. в республике будет открыта еще одна «Бережливая поликлиника» в Ухтинской детской больнице, где сейчас завершается ремонт и производится монтаж современного цифрового оборудования.

В Минздраве Коми пояснили, что Центральная поликлиника Сыктывкара и Ухтинская детская больница обслуживают 72,8 тыс. человек взрослого населения и 22,4 тыс. детей. На реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в регионе на сегодня выделено почти 20 млн руб., в том числе за счет внебюджетных источников – 9,6 млн, за счет бюджета Республики Коми – свыше 10 млн руб.

Представители Народного фронта в Коми на открытии «Бережливой поликлиники» в Сыктывкаре увидели перестроенную работу многих подразделений лечебного учреждения, в том числе регистратуры. Видимым положительным моментом стало то, что теперь граждане могут сидеть у стойки регистрации. В поликлинике внедрены информационные технологии, а пол оборудован яркими информационными направляющими указателями, которые особенно актуальны для пожилых пациентов и граждан с плохим зрением.

По словам сотрудников поликлиники, благодаря проекту повышена эффективность работы регистратуры, улучшен доступ ее услуг для населения, сокращено времени ожидания медицинской помощи от момента обращения в регистратуру до врачебного приема, внедрен электронный документооборот, создана более комфортная среда для пациентов, ожидающих получения медицинских услуг, оптимизированы рабочие места медицинского персонала, также формируется корпоративная культура в медицинской организации.

«Важно, чтобы все это было не для галочки, не только во время открытия «Бережливой поликлиники», а планомерно развивалось дальше. А главное, чтобы формат развивался не только в Сыктывкаре и крупных городах республики на базе одной-двух поликлиник, а во многих лечебных учреждений первичного звена медпомощи в регионе», – подчеркнула на открытии «Бережливой поликлиники» член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

В Минздраве Коми пояснили, что в 2019 г. запланирована реализация проекта в 10 медицинских организациях республики, а к 2025 г. в регионе планируется открыть уже 30 «Бережливых поликлиник».