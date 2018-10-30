Центральный штаб ОНФ определил дату и повестку съезда Движения в 2018 году

Съезд Общероссийского народного фронта пройдет 29 ноября 2018 г. в Москве. Основным вопросом съезда станет народный контроль за исполнением «майского суперуказа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Еще один вопрос съезда — ротация в Центральном штабе Движения. Такое решение принято Центральным штабом Народного фронта на заседании 29 октября. В ОНФ в Коми сообщили, что участие в съезде примут и представители республики.

«На конференции ОНФ в Коми были избраны делегаты съезда Общероссийского народного фронта от регионального отделения. Делегатами были избраны: сопредседатели регионального штаба Павел Поташов, Ольга Федулова, Елена Шумилова и руководитель исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова. На съезд также приглашены активисты и эксперты регионального отделения. Общественники на мероприятии поднимут важные вопросы, волнующие жителей республики: доступность медицинской помощи, качество дорог, незаконные свалки, ЖКХ, среда проживания и многое другое», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Шумилова.

Представитель Народного фронта в Коми отметила, что съезд Движения задаст новые горизонты работы ОНФ, в том числе и общественникам в Республике Коми.

«Глава государства поставил перед страной новые амбициозные задачи. Мы в Народном фронте хорошо пониманием, что без эффективного народного контроля и диалога между властью и обществом их будет сложно воплотить в жизнь. С 2014 года ОНФ контролирует исполнение президентских указов и поручений в каждой территории и доносит свою позицию президенту. Наши активисты лично убедились в том, что зачастую между красивыми цифрами в отчетах чиновников и реальным положением дел на местах может быть пропасть. Мы давали свои заключения на доклады правительства и сообщали президенту свое мнение о реальном положении дел с исполнением его поручений. Наш опыт общественного контроля оказался эффективным, будем использовать его и в работе с «майским суперуказом» 2018 года», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Что касается новой работы в рамках «майского суперуказа», то, по словам Тимофеевой, Народный фронт планирует расширить контроль. ОНФ будет оценивать эффективность нацпроектов с точки зрения улучшения качества жизни людей, следить за эффективностью государственных расходов, кроме того — будет ежегодно готовить свои предложения по корректировке нацпроектов, определенных суперуказом, с учетом мнения жителей регионов.

Эти и другие вопросы Народный фронт обсудит 29 ноября в Москве на съезде. Он станет масштабной всероссийской площадкой, на которой соберется более 3,5 тыс. человек. Это федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех регионов страны, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Также к участию в съезде ОНФ будут приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица Владимира Путина.

«Новеллой съезда Народного фронта станет новый формат его основной части – антиконференция на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 нацпроектам «майского суперуказа» президента страны. Формат антиконференции — это живое и свободное общение с модераторами тематических площадок без докладчиков и выступлений в прениях. Отдельная площадка будет посвящена активностям региональных команд «Молодежки ОНФ». По итогам антиконференции мы выработаем инструменты и форматы народного контроля за реализацией «майского суперуказа» президента РФ по каждому из 12 направлений. Главная цель всей дальнейшей работы – это реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой российской семьи. Об этом говорил и наш лидер на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. ОНФ активизирует народный контроль по всем ключевым направлениям, в первую очередь, в самых проблемных точках реализации «майского суперуказа», — заявил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

Напомним, что в ходе первого заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Народному фронту продолжить практику общественного контроля и анализировать, как россияне воспринимают ход исполнения нацпроектов и, главное, как они влияют на качество жизни простых людей. «Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля, и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой общественной организации и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время», — отметил глава государства.