Создать объект паблик-арта в своем городе теперь сможет любой желающий

В России стартовал Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след».

Организованный фондом «Живая классика» конкурс предлагает жителям любого города России, независимо от возраста и профессии придумать собственный арт-объект на любую тематику. Пять самых оригинальных, прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда. Прием заявок проходит на сайте Культслед.рф и завершится 1 февраля 2019 года. Победители будут объявлены 15 февраля, а отобранные в итоге инсталляции и скульптуры украсят города не позднее октября 2019 года.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый — прием заявок и общероссийское онлайн-голосование на сайте Культслед.рф. Следующий этап — отбор экспертов, среди которых ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты. Концепцию и эскиз победивших арт-проектов будут воплощать уже профессиональные художники на конкурсной основе.

«Проект специально создан для небольших городов, в которых важно улучшать культурную среду. Фестивали и конкурсы развивают туризм, туризм оживляет развитие локальных ремесел и бизнеса, а это уже напрямую влияет на развитие территорий. Нам также важно, что благодаря конкурсу абсолютно любой человек может реализоваться и оставить после себя какой-то след, даже если он не скульптор и не художник, — отметила Марина Смирнова, президент Фонда «Живая классика», автор и руководитель конкурса на пресс-конференции в ТАСС по случаю запуска проекта. — Главными критериями для жюри будут оригинальность задумки и ее связь с локальной спецификой».

«Люди предлагают то, что хотят сами. Они самостоятельно придумывают, как сделать город еще прекрасней, благодаря участию в конкурсе проникаясь чувством патриотизма и любовью к родному дому» — добавила Вера Лагутенкова, заместитель генерального директора РОСИЗО.

Первоначально конкурс новых достопримечательностей, задуманный в 2015 году, ограничивался лишь литературной тематикой. Благодаря ему в Мончегорске появился необычный памятник поэзии «Поэтическая табуретка», на фасаде норильской библиотеки установлена инсталляция «Вечная теплота» со светодиодными панелями, по которым постоянно транслируются стихи местных поэтов, а в Мурманске на восьмиметровой высоте возник посвященный всем морякам России памятник «Морской волк».

В этом году Проект «Культурный след» станет значительно масштабнее. Его поддержали Министерство культуры РФ, Фонд Президентских грантов, Агентство стратегических инициатив и Группа компаний «Просвещение». «Мы понимаем, что создать современные и качественные условия для образовательного процесса – это очень важно, но недостаточно для изменения уровня жизни людей в стране. Необходимо показать, как можно полученные знания, свои идеи – порой, гениальные – применить на практике и сделать что-то важное и для себя, и для того города, региона, страны, в которой живешь сам и в котором будут жить твои дети и внуки, — рассказал журналистам Первый вице-президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. — К развитию территорий нашей страны в последнее время приковано пристальное внимание со стороны государства. Бизнес тоже может внести свой вклад, помочь формированию интереса жителей к истории и культуре своих населенных пунктов».

В пресс-конференции также приняли участие члены экспертного совета: директор ФГБУ «Центр поддержки молодёжных творческих инициатив» Сергей Першин, актёр Михаил Полицеймако, глава города Мончегорск, где были реализованы прошлогодние проекты, Дмитрий Староверов. На прямую связь со студией из Норильска вышла автор проекта «Вечная теплота» Юлия Кох: «Вечная теплота» стала настоящей достопримечательностью Норильска, особенно ее любят бабушки. Стоит нам прекратить подачу стихов по трубам, они тут же начинают звонить, спрашивать: «Что случилось? Почему не работает?» Поэтому даже на профилактику их перекрыть — целая проблема».