«Ростелеком» обеспечил сетью 5G опытную зону беспилотного транспорта

«Ростелеком», ФГУП «НАМИ» и Фонд «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспортного средства с использованием перспективной сети связи стандарта 5G в диапазоне 3.4-3.8 ГГц на территории инновационного центра «Сколково». Эксперты прогнозируют, что первые беспилотники появятся на маршрутах общественного транспорта в крупных городах уже через 7-10 лет, при условии, что для этого не будет законодательных барьеров и они получат все необходимые разрешения.

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