Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России продолжают прием конкурсных работ пятого Всероссийского конкурса для региональных журналистов
В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент.
Конкурсные заявки принимаются до 15 ноября 2018 г.
Торжественное награждение лауреатов конкурса состоится на Медиафоруме ОНФ весной 2019 г.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, тематикой конкурсных работ и отправить заявку можно на официальном сайте фонда ОНФ «Правда и справедливость» http://pravdaispravedlivost.onf.ru/