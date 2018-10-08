Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России продолжают прием конкурсных работ пятого Всероссийского конкурса для региональных журналистов

В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент.

Конкурсные заявки принимаются до 15 ноября 2018 г.

Торжественное награждение лауреатов конкурса состоится на Медиафоруме ОНФ весной 2019 г.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, тематикой конкурсных работ и отправить заявку можно на официальном сайте фонда ОНФ «Правда и справедливость» http://pravdaispravedlivost.onf.ru/