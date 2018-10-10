Народный фронт в Коми предложил местным властям расширить работу по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обсудили промежуточные итоги работы в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе. Общественники отметили, что ссылки на интерактивную карту проекта Народного фронта размещены на всех 20 главных страницах официальных сайтов городских округов и районов республики. Однако общественники считают, что этого недостаточно.

Представители ОНФ в Коми отметили, что для расширения обратной связи местных властей с населением по проблеме дорог ссылки на проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» необходимо также разместить на официальных сайтах населенных пунктов и государственных ведомств, отвечающих в регионе за дорожное хозяйство. Данную просьбу общественники направили в муниципальные образования и Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.

«ОНФ провел в стране мониторинг размещения баннеров проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на сайтах органов власти и подведомственных им организаций. Коми в рейтинге оказалась на 24 месте. Результат неплохой, но необходимо развивать позитив. Ведь работа с интерактивным сайтом Народного фронта «Карта убитых дорог» позволяет чиновникам напрямую получать информацию от граждан о некачественных дорогах и оперативно вносить их в планы ремонта», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Роман Литвин.

Общественники отметили, что органы власти по всей стране разметили на своих официальных сайтах около 1160 баннеров проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Лидерами оказались Томская область, Санкт-Петербург и Новосибирская область. Аутсайдеры — республики Саха (Якутия) и Чувашия, Забайкальский край, Кировская, Новгородская и Пензенская области, где местные власти вообще не разметили ни одного баннера.

Активисты ОНФ в Коми рассмотрели вопрос об официальном завершении в 2018 г. кампании по ремонту дорог в Сыктывкаре. Муниципальные власти сообщили, что в городе капитально отремонтировано восемь дорог, в общей сложности было отремонтировано свыше 78,2 тыс. квадратных метров автомобильных дорог и улиц. Почти все капитально отремонтированные дороги были ранее отмечены на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»: это ул. Малышева — от ул. Лыткина до Октябрьского проспекта; ул.Савина — от ул.Заводской до Заводского переулка; ул.Карла Маркса — от ул.Орджоникидзе до ул.Крутой; участок ул.Петрозаводской; участок ул.Старовского и ул. Элеваторная.

Общественники отметили, что в Сыктывкаре находится самая «убитая» дорога из топ-10, сформированного на основе голосования граждан на интерактивном сайте ОНФ «Карта убитых дорог» — это дорога на Дырносские дачи. Мэрии города сообщили, что держат вопрос на контроле, и пообещали, что, в случае попадания Сыктывкара в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», администрация займется данной дорогой в первую очередь.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что Сыктывкар уже попал в этот проект. Об этом общественникам ранее сообщил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства республики Эдуард Слабиков. С 2019 г. город будет получать на ремонт дорог около 450 млн руб. из федерального бюджета в течение шести лет.

Таблица рейтинга и справочная информация

Размещение баннеров проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на сайтах органов власти и подведомственных им организаций

На официальных сайтах органов власти и подведомственных им организаций размещено 1 160 баннеров проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Это количество увеличилось больше чем в два раза по сравнению с мониторингом, который был проведен в апреле этого года: тогда органы власти разместили 460 баннеров проекта на своих официальных страницах.

№ п/п Субъект РФ Количество баннеров

1. Томская область 100

2. Санкт-Петербург 57

3. Новосибирская область 51

4. Ростовская область 46

5. Краснодарский край 45

6. Оренбургская область 43

7. Московская область 41

8. Алтайский край 35

9. Республика Адыгея 32

10. Амурская область 32

11. Иркутская область 32

12. Республика Башкортостан 28

13. Республика Дагестан 28

14. Республика Ингушетия 26

15. Ставропольский край 26

16. Белгородская область 25

17. Удмуртская Республика 24

18. Кемеровская область 24

19. Архангельская область 23

20. Владимирская область 23

21. Брянская область 22

22. Хабаровский край 21

23. Орловская область 21

24. Республика Коми 20

25. Тюменская область 20

26. Мурманская область 19

27. Республика Марий Эл 18

28. Костромская область 16

29. Пермский край 15

30. Тверская область 15

31. Республика Тыва 14

32. Калужская область 14

33. Ульяновская область 14

34. Карачаево-Черкесская Республика 12

35. Ивановская область 12

36. Свердловская область 11

37. Республика Хакасия 10

38. Волгоградская область 10

39. Рязанская область 9

40. Республика Калмыкия 8

41. Еврейская автономная область 8

42. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 8

43. Республика Бурятия 7

44. Республика Карелия 6

45. Республика Северная Осетия — Алания 6

46. Курская область 6

47. Нижегородская область 6

48. Чукотский автономный округ 6

49. Кабардино-Балкарская Республика 4

50. Камчатский край 4

51. Приморский край 4

52. Вологодская область 4

53. Курганская область 4

54. Липецкая область 4

55. Сахалинская область 4

56. Тульская область 4

57. Ямало-Ненецкий автономный округ 4

58. Чеченская Республика 3

59. Красноярский край 3

60. Астраханская область 3

61. Республика Алтай 2

62. Республика Крым 2

63. Татарстан Республика 2

64. Ленинградская область 2

65. Магаданская область 2

66. Псковская область 2

67. Саратовская область 2

68. Смоленская область 2

69. Ненецкий автономный округ 2

70. Республика Мордовия 1

71. Воронежская область 1

72. Калининградская область 1

73. Омская область 1

74. Самарская область 1

75. Тамбовская область 1

76. Челябинская область 1

77. Ярославская область 1

78. Севастополь 1

79. Республика Саха (Якутия) 0

80. Чувашская Республика 0

81. Забайкальский край 0

82. Кировская область 0

83. Новгородская область 0

84. Пензенская область 0

85. Москва 0

Лидером по количеству размещенных баннеров стала Томская область. Баннеры проекта можно найти на 100 сайтах: официальных страничках сельских поселений Кривошеинского, Бакчарского, Александровского, Асиновского, Каргасоксого, Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского, Чаинского, Томского районов, города Кедровый. Также ссылка на интерактивную карту дорожного проекта ОНФ размещена на сайте Думы Чаинского района, Департамента дорожной деятельности и благоустройства муниципального образования город Томск и Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

57 ссылок на «Карту убитых дорог» можно найти на сайтах органов власти в Санкт-Петербурге. Баннеры размещены на сайтах Внутригородских муниципальных образований различных округов Санкт-Петербурга, а также на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Правительства Санкт-Петербурга.

В Новосибирской области баннеры проекта можно увидеть на 51-м сайте администраций муниципальных образований. Таких как, администрации сельсоветов Болотнинского, Чистоозерного, Кочковского районов, городов Барабинск, Куйбышев, Бердск, р.п. Маслянино и Кольцово, Кубовинского, Новолуговского, Мичуринского, Бажинского, Березовского, Большеизыракского, Борковского, Дубровского, Егорьевского, Елбанского, Малотомского, Мамоновского, Никоновского, Пеньковского сельсоветов и др. Также ссылку на интерактивную карту можно найти на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и ГКУ Новосибирской области «Территориальное правление автомобильных дорог».

В Ростовской области баннеры проекта размещены на сайте Министерства транспорта Ростовской области, а также 45 сайтах администраций городов и районов области.

На 45 Интернет-ресурсах размещены баннеры в Краснодарском крае: на сайтах администраций городов и районов, на информационном портале Северского района Краснодарского края «Зори» (учредитель — ООО «Редакция газеты «Зори»).

В Оренбургской области на сайтах органах власти размещено 43 баннера, которые можно видеть на сайтах МО районов и городских округов региона и ЗАТО Комаровский, а также на сайте Государственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области».

41 баннер размещен в Московской области. Ссылки на «Карту убитых дорог» можно найти на сайтах различных министерств, комитетов и управлений региона.

В Алтайском крае на сайтах органов власти размещено 35 баннеров с ссылкой на «Карту убитых дорог», в Амурской и Иркутской областях – по 32, в Республике Адыгея – 31, в Республиках Башкортостан и Дагестан – по 28, в Ставропольском крае и Республике Ингушетия – 26, в Белгородской области – 25, в Удмуртской республике и Кемеровской области – по 24, по 23 баннера размещено во Владимирской и Архангельской областях, в Брянской области – 22, по 21 баннеру в Хабаровском крае и Орловской области, в Республике Коми и Тюменской области – 20.

На 19 Интернет-ресурсах размещены баннеры проекта в Мурманской области, на 16 в Костромской области, на 12 в Ивановской области. По 15 баннеров размещены в Пермском крае и Тверской области, по 14 – в республике Тыва, Ульяновской и Калужской областях, по 12 – в Ивановской области и Карачаево-Черкесской Республике, 11 – в Свердловской области, по 10 – в республике Хакасия и Волгоградской области.

По 1-9 ссылок размещены на Интернет-ресурсах региональных и местных органов власти в Севастополе, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Нижегородской, Омской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Челябинской, Ярославской областях, Еврейской автономной области, Камчатском, Красноярском и Приморском крае, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Алтай, Бурятия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Чеченской Республике.

Власти не стали размещать баннеры проекта в следующих регионах: Республики Саха (Якутия) и Чувашия, Забайкальский край, Кировская, Новгородская и Пензенская области, г. Москва.