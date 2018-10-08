«Молодежка ОНФ» в Коми присоединилась к акции «Спасибо первому учителю»

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми приняла участие в всероссийской акции «Спасибо первому учителю», посвященной Дню учителя. Акция направлена на привлечение внимания к институту наставничества и благодарное, уважительное отношение к своим первым учителям-наставникам. Представители Общероссийского народного фронта в республике поздравили педагогов с праздником и подарили им подарки, сделанные своими руками.

К акции «Молодежки ОНФ» «Спасибо первому учителю» в Коми присоединились известные в регионе люди – активисты Народного фронта. Это директор Национальной библиотеки Республики Коми, заслуженный работник культуры России Ольга Мифтахова; директор Дворца творчества детей и учащейся молодежи, член правления Союза женщин Республики Коми Татьяна Астарханова; заслуженный учитель республики, отличник народного просвещения Мария Кузьбожева. Они поздравили учителей и отметили, что смогли состояться в жизни как педагоги и общественники только благодаря своим наставникам.

«Низкий поклон моей первой учительнице. Низкий поклон всем учителям. Благодаря их труду, отдаче и любви их ученики строят и развивают нашу страну, делают все то лучшее, чем мы гордимся – достижениями в науке и технике, искусстве, во всех сферах нашей жизни», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, тележурналист Елена Шумилова.

Учащиеся Дворца творчества детей и учащейся молодежи в Сыктывкаре сделали своими руками подарки учителям в виде различных сердец с теплыми пожеланиями, а также собрали праздничные наборы из сладостей. Ребята поздравили более 50 педагогов Сыктывкара, в том числе – почетного работника общего образования РФ Тамару Савельеву, лауреата учительской премии главы администрации Сыктывкара Елену Ефимову, обладателя золотого знака международного Союза детских общественных объединений Ладу Панюкову.

«Изначально было несколько вариантов концепции акции. Остановились на сердцах. На взгляд ребят, такой символ как сердце великолепно передает все то, что юное поколение хочет донести до своих педагогов: мы вас любим, вы заботитесь о нас, вы бережете нас», – сообщила представитель команды «Молодежки ОНФ» в Коми Елена Шилова.

Представитель команды «Молодежки ОНФ» в Коми Артем Шумилов поздравил свою первую учительницу начальных классов Галину Куприянову и подарил ей подарки в классе своей родной школы №2 села Выльгорт Сыктывдинского района. «Желаю, чтобы моя первая учительница оставалась такой же яркой и улыбчивой. Несмотря на дождливую и холодную осень, пусть ее согревает душевное тепло ее учеников», – пожелал Шумилов.

Общественники отметили, что акция «Молодежки ОНФ» «Спасибо первому учителю» прошла во всех регионах страны. Она не ограничится только одним днем праздника, ведь благодарное, уважительное отношение к своим первым учителям – наставникам должно быть всегда – и в праздники, и в будни.