Комплекс мер по повышению качества жизни

Правительство Коми отчиталось о принятых мерах по повышению качества жизни.

Ежегодно среди жителей республики проводится независимый опрос по оценке эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. По итогам опроса в июне 2018 года Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым было дано поручение разработать и принять комплекс мер по повышению уровня удовлетворённости населения услугами ЖКХ, транспортного обслуживания, автомобильных дорог, образования. Результаты проведённой работы рассмотрели сегодня на заседании регионального Правительства.

http://rkomi.ru/news/70649/