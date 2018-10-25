Итоги кормозаготовительной и уборочной кампании 2018 года

Хозяйства Коми обеспечены высококачественными кормами в полном объёме.

На заседании Президиума Правительства Республики Коми вице-премьер – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев проинформировал Главу Республики Коми Сергея Гапликова об итогах кормозаготовительной и уборочной кампании 2018 года.

«В этом году план по заготовке кормов выполнен на 102 процента, мы обеспечили 23 ц кормовых единиц на условную голову. В среднем по России этот показатель составляет 16,4 ц кормовых единиц. Хозяйства получили рекордный урожай бобово-злаковых однолетних трав – 300 ц/га. Лабораторные исследования показали, что корма – высокого качества. Более 70 процентов кормов соответствуют первому классу качества, остальные не ниже второго класса. Хозяйства обеспечены высококачественными кормами в полном объёме»,- сообщил А. Князев.

Благодаря высококачественным кормам, модернизации производства и привлечению в отрасль дополнительного финансирования, в республике значительно вырос объём производства молока высшего сорта. Сейчас он составляет 80%. Закупочная цена молока высшего сорта в регионе, несмотря на снижение цен по стране, осталась на уровне 24 рублей за литр.

Министр особо подчеркнул: молочная продукция предприятий республики отличается высоким качеством, поскольку для её производства используется только качественное сырьё. Сухое молоко в составе продуктов отсутствует.

http://rkomi.ru/news/70586/