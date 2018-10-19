Активисты ОНФ в Коми провели рейд в рамках работы «Школы общественных экологических инспекторов»

На площадке Общероссийского народного фронта в Республике Коми начала работу «Школа общественных экологических инспекторов». Новый образовательный проект ОНФ запустил по всей стране совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) с целью привлечения активных, неравнодушных граждан к участию в общественном экологическом контроле. В рамках практического занятия общественники провели рейд по несанкционированным свалкам в Сыктывкаре.

«Одна из составляющих «Школы общественных экологических инспекторов» – работа с сайтом «Интерактивная карта свалок» проекта ОНФ «Генеральная уборка». Также, чтобы уметь добиваться результата, участников проекта обучают тому, как нужно эффективно взаимодействовать с государственными и муниципальными структурами по вопросам ликвидации экологических нарушений», – пояснил эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми Александр Чепурко.

В рейде, в котором приняли участие активисты Народного фронта в Коми, студенты Сыктывкарского лесного института – будущие общественные экологические инспекторы и специалисты управления Росприроднадзора по республике были зафиксированы крупные несанкционированные свалки в Сыктывкаре.

Участники обследовали свалку в районе домов №135 и №131/1 по Октябрьскому проспекту: ее площадь составила около 1,2 тыс. кв. м. Специалисты Росприроднадзора показали, на что можно обратить внимание. Так, на свалке обнаружены документы и маркировка отдельных отходов, по которым можно понять, что отходы, возможно, принадлежат медицинской организации.

Специалисты управления Росприроднадзора по Республике Коми в ходе рейда пояснили: неважно насколько крупная свалка, факт в том, что она несанкционированная и должна быть ликвидирована, а виновные привлечены к ответственности. Будущим общественным инспекторам представители ведомства рассказали, что самое действенное средство привлечения виновных к ответственности – фото-видео фиксация номера автомашины во время незаконного складирования мусора.

Вторую свалку участники рейда обнаружили в парковой зоне недалеко от реки Сысола в районе дома по адресу: улица Кутузова, 5. Правонарушители оставили здесь не менее 100 куб. м коммунальных отходов. Участники рейда провели фото- и видеофиксацию. На основании полученной в ходе рейда информации специалисты Росприроднадзора начали работу по пресечению нарушений.

Как отметил участник мероприятия, заместитель начальника отдела земельного надзора управления Росприроднадзора по Республике Коми Игорь Логачев, работа общественных экологический инспекторов полезна и для граждан, и для органов контроля. Он пояснил, что чем быстрее общественные инспекторы будут сообщать об экологических правонарушениях, тем оперативнее контролирующие органы будем принимать соответствующие меры и привлекать виновных к ответственности.

«Работа в рамках «Школы общественных экологических инспекторов» будет происходить по всем экологическим вопросам – незаконные рубки леса, охрана водных ресурсов, загрязнения воздушной среды и многое другое. Будут проходить онлайн-семинары и лекции экспертов ОНФ и специалистов Росприроднадзора. Записаться на учебу может любой желающий, заполнив анкету на сайте проекта inspectora.onf.ru. Рейды в рамках «Школы общественных экологических инспекторов» в Коми будут продолжены. Ведь важная составляющая обучения – конкретные результаты по исправлению экологических нарушений», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общественники сообщили, что по результатам обучения участники проекта сдадут экзамен, который даст им право претендовать на получение удостоверения общественного экологического инспектора.