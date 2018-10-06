Активисты ОНФ в Коми продолжают держать на контроле ситуацию с формальдегидными домами в Емве

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми держат на контроле ситуацию с построенными по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья домами в городе Емва Княжпогостского района, в которых выявили повышенную концентрацию формальдегида и аммиака.

Следственный комитет РФ по Коми 2 октября 2018 г. завершил расследование уголовного дела по поднятой общественниками проблеме формальдегидных домов: к ответственности привлечен генеральный директор организации, строившей дома. Материалы дела переданы в суд.

В Следственном комитете сообщили, что сейчас возбуждено новое уголовное дело – в отношении руководителя администрации Княжпогостского района Вячеслава Ивочкина по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Чиновник санкционировал приемку домов.

Активисты ОНФ в Коми подняли проблему формальдегидных домов летом 2017 г. на основании жалоб жителей. В октябре 2017 г. к решению проблемы подключился Фонд содействия реформированию ЖКХ на основании запроса депутатов, в том числе члена Центрального штаба Народного фронта, депутата Госдумы Ольги Савастьяновой.

В ОНФ в Коми по данной проблеме обратились жители во главе с депутатом Совета Княжпогостского района Людмилой Колтыриной с просьбой о помощи: переселенцы в Емве стали ощущать химические запахи в новых квартирах и плохо себя чувствовать. Народный фронт направил обращения в администрацию района и прокуратуру республики. В сентябре 2017 г. сотрудники прокуратуры и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии республики провели проверку и подтвердили: в помещениях нескольких домов превышена среднесуточная концентрация в воздухе формальдегида и аммиака. Следственный комитет РФ по Коми по выявленным фактам возбудил уголовное дело по статье 238.1 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В Следственном комитете РФ по Коми активистам ОНФ в Коми сообщили, что в завершенном уголовном деле и новом возбужденном фигурируют дома в Емве по адресам: ул. Коммунистическая, 46, ул. Пионерская, 14 и 14А, ул. Калинина, 22.

Но не все дома «попали» в уголовные дела. По дому №140 по улице Дзержинского, где было выявлено превышение вредных веществ, истек срок привлечения к уголовной ответственности.

«Однако активисты ОНФ в Коми перед властями ставили главный вопрос: о ликвидации в домах химической опасности для людей или предоставлении им нового надлежащего жилья», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.

В министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми сообщили, что ведомство держит вопрос на постоянном контроле. Там пояснили, что, по заключению независимой экспертизы, проведенной по решению Княжпогостского районного суда, выявленные нарушения устранимы: в настоящее время администрация района проводит данные мероприятия, в частности в проблемных домах устанавливается надлежащая вентиляция, по решению собственника может быть рассмотрен вопрос о замене покрытий в помещениях. Устранение всех нарушений планируется завершить до конца года.