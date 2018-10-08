Активисты ОНФ в Коми приняли участие в экологической секции республиканского образовательного форума

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми приняли участие в республиканском форуме «Образование. Государство. Общество», который прошел в Сыктывкаре и собрал более 1000 представителей педагогического и родительского сообществ, экспертов и общественников. Предложения представителей ОНФ, озвученные на дискуссионных площадках, вошли в итоговую резолюцию форума.

Цель форума – взаимодействие семьи, образовательных и общественных организаций, представителей бизнеса и органов власти для консолидации ресурсов в достижении высокого качества образования, поиска новых стратегий управления развитием образования, обмена опытом, привлечения внимания к обсуждению проблем современного образования. В рамках мероприятия работали различные дискуссионные площадки и секции.

Общественники отметили, что инициатива проведения в Коми ежегодного регионального форума «Образование. Государство. Общество» принадлежит делегатам форума ОНФ «Качественное образование во имя страны», который прошел в Пензе с участием президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина.

Одно из актуальных направлений развития образования – вопросы экологии, в решении которых у активистов ОНФ в Коми накоплен немалый опыт, в том числе в рамках работы по проекту Народного фронта «Генеральная уборка» и Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

Обсуждение экологических проблем стало темой дискуссионной площадки «Роль образовательных учреждений и опорного университета в развитии региона», в которой представители ОНФ в Коми приняли активное участие.

Директор Института естественных наук Сыктывкарского государственного университета (СГУ) имени Питирима Сорокина Ирина Юранева сообщила, что в задачи стратегического проекта «Долголетие и качество жизни на Севере» СГУ вошла работа по пяти направлениям – образование, наука, экология, демография и здравоохранение.

Министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Роман Полшведкин рассказал, что в рамках подготовки национального проекта «Экология» Республика Коми вошла в его реализацию по трем направлениям: сохранение лесов, сохранение водных объектов (реки Печоры), а также сохранение биологического многообразия особо охраняемых природных территорий. На форуме было отмечено, что особое внимание будет уделяться сфере обращения с отходами, в частности строительству двух новых мусоросжигательных заводов в Ухте и Сыктывкаре и ликвидации несанкционированных свалок.

Представители ОНФ в Коми поделились опытом работы по проекту Народного фронта «Генеральная уборка» и Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Эксперт ОНФ в Коми, директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева проинформировала о скором запуске российско-норвежского проекта «Разработка проектов по переработке промышленных и твердых коммунальных отходов в муниципалитетах Республики Коми».

«По итогам дискуссии на экологической секции принято решение о совместной работе активистов ОНФ в Коми, ведущих вузов региона и Минприроды республики по организации выездных образовательных экологических сессий в общеобразовательные организации городов и сельских поселений республики, созданию школьных экологических троп, проведению совместных мониторингов окружающей среды, в том числе с участием школьных учителей и самих школьников», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.