Активисты ОНФ в Коми подняли вопрос сохранности печатного культурного наследия

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми совместно с Общественным центром законодательных инициатив члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Ольгой Савастьяновой организовали в Национальной библиотеке республики круглый стол «Проблемы сохранности печатного культурного наследия на территории Республики Коми».

Идея проведения круглого стола возникла на заседании регионального штаба ОНФ в Коми в ходе обсуждения нового «майского указа» президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина, по которым формируются национальные проекты и государственные программы.

К общественникам обратились представители библиотечной системы с просьбой помочь решить проблему сохранности книжных фондов, в первую очередь – уникальных книжных памятников и уникальных печатных документов. Дело в том, что с 2017 г. прекратилось финансирование работ по сохранению и реставрации книг в рамках общероссийской программы сохранения библиотечных фондов.

В круглом столе ОНФ в Коми приняли участие представители различных книжных фондов в регионе – библиотек, фондов научных и образовательных организаций, а также представители органов власти, эксперты и общественники

Первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Константин Баранов признал острие проблемы – прекращение федерального финансирования работ по данному направлению, а также то, что республика пока может выделять на это только «крохи».

«Сохранение печатного культурного наследия – вопрос каждого государства, и каждое государство решает эту проблему, потому что объекты культуры, печатные и книжные, – достояние народа. Наша задача сохранить печатное наследие для будущих поколений», – подчеркнула член регионального штаба ОНФ в Коми, директор Национальной библиотеки республики Ольга Мифтахова.

Главный библиотекарь Национальной библиотеки Елена Иевлева сообщила, что перед круглым столом был проведен мониторинг библиотечных фондов в республике, который показал хорошие условия размещения фондов (помещения, стеллажи). Но все это сходит на «нет» при отсутствии средств, которые изменяют условия хранения в лучшую сторону: нет даже элементарных гигрометров. Сохранность печатных памятников – сложная, кропотливая технология, у книжных фондов сейчас нет средств на это, тем более нет средств на реставрационные работы. На круглом столе было подчеркнуто, что программа финансирования, которая сейчас прекращена, позволяла хотя и не в полной мере, но решать эти задачи.

«Книги о своих проблемах не говорят. Книги умирают молча, если не предпринять действия по их сохранению», – подчеркнула на круглом столе Иевлева.

Участники круглого стола пришли к заключению, что необходимо возобновить федеральное финансирование работ по сохранению книжных фондов в рамках федеральных проектов и программ в сфере культуры. Инициативу решено передать органам региональной и федеральной власти.

«На уровне региона можно поддержать данную инициативу, но этого будет недостаточно еще и потому, что проблема имеет национальный масштаб: не только у Коми, у каждого региона такая проблема», – отметила Мифтахова.

Член Центрального штаба ОНФ Ольга Савастьянова сообщила, что она как депутат Госдумы и член трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений готова донести актуальность этого вопроса на федеральном уровне, чтобы предусмотреть дополнительное финансирование отрасли культуры в части сохранения библиотечных фондов и книжного наследия.