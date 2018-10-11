Активисты ОНФ в Коми обсудили вопросы исправления недостатков в работе сельских медучреждений

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми рассмотрели вопрос исправления недостатков, выявленных в ходе мониторинга врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Общественники провели исследование в малых населенных пунктах региона с мая по сентябрь 2018 г., результаты были направлены региональным властям. Министерство здравоохранения Республики Коми проинформировало общественников о проделанной работе и дальнейших планах.

В рамках мониторинга активисты ОНФ в Коми провели рейды и провели опрос работников медучреждений и жителей в Сысольском, Сыктывдинском, Прилузском, Корткеросском, Койгородском, Печорском, Интинском, Усинском, Сосногорском, Ижемском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах, а также в поселках городского округа «Сыктывкар». В ходе исследования общественники проверили оснащенность медицинских учреждений по десяткам позиций: от наличия электрокардиографов до фонендоскопов. Оказалось, что тот или иной недостаток в оснащенности испытывают все лечебные пункты.

Так, во многих местах отсутствуют шестиканальные электрокардиографы, отсутствуют портативные аппараты для искусственной вентиляции легких, портативные экспресс-анализаторы кардиомаркеров, во всех проверенных ФАПах отсутствует необходимый для спасения жизни людей автоматический дефибриллятор, применяемый для экстренной помощи при нарушении сердечного ритма. Общественники также обратили внимание на недостатки зданий и недостаточные санитарные удобства в отдельных сельских медучреждениях. В Минздраве республики прислушались к общественникам.

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин проинформировал, что в целях обеспечения населения качественной первичной медико-санитарной помощью, оказываемой медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов, по поручению министерства здравоохранения Коми руководителями государственных учреждений здравоохранения республики приняты меры по приведению оснащенности фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в соответствие с утвержденным стандартом, в учреждениях разработаны планы приобретения оборудования на 2018 г. Так, для дооснащения ФАПов и врачебных амбулаторий до конца года запланировано закупить медицинского оборудования на сумму 15,7 млн руб.

«Активисты и эксперты ОНФ в Коми отметили, что данная сумма не решит всех проблем. В то же время общественники согласились с тем, что за короткий срок невозможно оснастить все ФАПы и амбулатории всем необходимым, перестроить их работу на более качественный уровень», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.

В Минздраве Коми по данном вопросу приняли конкретный план, согласно которому все ФАПы и врачебные амбулатории в республике будут дооснащены в полном объеме в течение 2019-2020 гг.

На данный момент для дооснащения сельских медучреждений республики в соответствии со стандартами, утвержденным приказом Минздрава России, региону необходимо 91,7 млн руб, в том числе на приобретение медицинского оборудования 58,7 млн руб.

В ходе рейдов общественники зафиксировали обеспокоенность медработников сокращением ставок фельдшеров. Активисты ОНФ в Коми подняли проблему перед региональным Минздравом: там заверили, что ставки сокращаться не будут.

В качестве положительного момента общественники отметили процесс строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов в регионе: в ходе мониторинга было зафиксировано, что новые модульные ФАПы построены в селах Студенец и Грива, в деревне Новикбож, в поселке Кыддзявидзь.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что продолжат мониторинг состояния ФАПов и амбулаторий в сельских районах.