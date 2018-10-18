Активисты ОНФ в Коми обсудили проблемы капремонта исторических зданий в Сыктывкаре

Активисты Центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды в Республике Коми обсудили проблемы сохранения старых жилых домов в Сыктывкаре, которые формируют исторический облик города.

Общественники отметили, что эксперты ОНФ в Коми давно обращают внимание на нерешенные вопросы в сохранении исторической застройки Сыктывкара. «В то же время со стороны органов власти различного уровня имеется понимание озабоченности общественников. Так, предложения Народного фронта в Коми по итогам мониторинговой работы по сохранению исторического облика Сыктывкара, проведенной в рамках проекта «С чего начинается Родина», вошли в проект концепции празднования 100-летия Коми в части сохранения культурного наследия. Однако новые мониторинги ОНФ в Коми показываются, что остались много нерешенных вопросов», – сообщила эксперт Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Республике Коми Татьяна Нишанбаева.

Она пояснила, что жилым домам в Сыктывкаре, построенным по индивидуальным архитектурным проектам первой половины и середины XX в., сегодня более 70 лет. Они требуют досрочного и комплексного капитального ремонта. Мониторинг ОНФ в Коми показал, что в ходе проведения капитального ремонта исторических домов возникают острые проблемы в организации межведомственного взаимодействия на всех этапах работ.

Так, при капитальном ремонте кровли дома по адресу: улица Карла Маркса, 212, не были учтены особенности дома: в ходе работ в квартирах обвалился штукатурный слой потолков, потребовались дополнительные работы по укреплению стропильной системы кровли.

Запланированный в 2018 г. капитальный ремонт фасада дома по адресу: улица Советская, 16, пришлось перенести на 2019 г. по причине поздних сроков состоявшегося аукциона. Там же при ремонте коммуникаций буквально рассыпался трубопровод холодного водоснабжения, расположенный в чердачном помещении. Дом на неделю пришлось отключить от водоснабжения, подвоз воды осуществлялся управляющей компанией. Специалисты пришли к заключению, что текущей ремонт водопровода по причине ветхости невозможен. Начался поиск средств на еще один незапланированный вид капремонта – системы холодного водоснабжения. В итоге дополнительные средства на внеплановый капремонт системы водоснабжения были найдены, участие в решении этого вопроса приняли все стороны – министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, региональный Фонд капитального ремонта, управляющая компания, сами собственники жилья.

«Эксперты Центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды в Республике Коми выработали предложения: при проектировании ремонта жилых домов исторической застройки проводить более строгий и тщательный осмотр и анализ конструкций специалистами и в обязательном порядке для сохранения исторической идентичности согласовывать проект с главным архитектором Сыктывкара. Коммуникации в исторических домах – самое уязвимое звено. Общественники считают, что обновление всех коммуникаций в исторических домах по согласованию со специалистами необходимо проводить комплексно, чтобы в дальнейшем исключить осложнения, какие возникли при ремонте дома №16 по улице Советской», – пояснила Нишанбаева.

Общественники направили предложения в региональный Фонд капремонта и министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг состояния городской среды в регионе.