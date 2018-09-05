Здесь будет город сад

Новый корпус Сыктывкарского университета будет построен на месте первого корпуса бывшего Пединститута. Как правопреемник некогда старейшего вуза республики руководство СГУ объявило, что восстанавливать ветхое здание не будет – мол, стены и фундамент сильно потрепало время. Это при том, что пока оно всё-таки имеет статус исторического. В далёком 41-м сюда из Петрозаводска сюда был эвакуирован Карело-финский университет, впервые сделав столицу Коми АССР университетским городом, то есть задолго до появления самого СГУ. В ожидании реформ и Ботанический сад КГПИ. Первый модуль модернизированной площадки агробиостанции там уже запустили.