В тройке лучших

Дмитрий Алиев стал третьим по итогам короткой программы турнира по фигурному катанию «Lombardia Trophy» в Итальянском Бергамо. Лучший результат показал японец Сома Уно. А на второй позиции закрепился ещё один россиянин – Андрей Лазукин. Напомним, короткую программу ухтинец с его питерским тренером Евгением Рукавицыным готовили самостоятельно. Прокат получился красивым и эмоциональным, — это отметили и судьи, и сами зрители. И потому, даже с одним падением, Дима получил достаточно высокие баллы – 86,57. При этом реализовал ухтинский фигурист и новый для себя каскад: четверной сальхов – тройной тулуп. Раньше Дмитрий Алиев его никогда не исполнял на соревнованиях.