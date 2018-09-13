В новый сезон

В Итальянском Бергамо стартовал турнир «Lombardia Trophy». Выступает на нём и ухтинский фигурист Дмитрий Алиев. Это его первые соревнования в новом сезоне и новом олимпийском цикле. Уже этим вечером спортсмены представят короткую программу. По результатам жеребьёвки на лёд Дмитрий выйдет под номер 8. Напомним, короткую программу спортсмен и его тренер Евгений Рукавицын готовили самостоятельно. Пока её никто не видел. А потому она станет сюрпризом. А вот произвольную программу, к которой приложили руку мэтры – Илья Авербух и Татьяна Тарасова, все уже могли оценить. В прошлые выходные в Москве состоялись первые открытые контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Сам Дмитрий своим выступлением остался не особо доволен, так как ещё не успел набрать форму. При этом, программа стала короче на целых полминуты. Пришлось убрать один прыжковый элемент, а интервалы между оставшимися сократит. Но в целом номер экспертами был высоко оценён.