Ижма простилась с лидером «Изьва-тас» Николаем Рочевым. Признанный общественник, депутат местного Совета, эколог, преподаватель, путешественник скончался на 56 году жизни из-за внезапно обострившихся последствий онкологии. Накануне в его родную деревню Гам, где и был похоронен руководитель Межрегионального движения коми-ижемцем, прибыли сотни тех, с кем пересекался путь Рочева. Это представители не только нашего региона, но и Мурманска, Нарьян-Мара и Салехарда. Заметим, во многом благодаря работе общественников из Коми, сегодня там тоже сильны традиции коми-ижемцев как этнической группы.