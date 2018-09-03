Посадка в Сочи

На борту лайнера, который совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи, было 6 жителей Коми, среди которых ребенок. Об этом со ссылкой на сыктывкарку Елену, которая летела этим рейсом, сообщило агентство «Комиинформ». Подтверждать или опровергать эту информацию спасательные службы и сам перевозчик – компания UTair – не стали, сославшись, что не располагают данными о принадлежности пассажиров к той или иной территории. Напомним, рейс 579 «Внуково-Сочи» в условиях плохой погоды выкатился во время посадки за пределы полосы. Во время эвакуации пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Представителям нашей республики, как сообщает источник «Комиинформа», тоже потребовалась медицинская помощь – для обработки ран и ссадин. А ещё вся их одежда и вещи оказались пропитаны керосином. Из-за образовавшейся утечки в самолёте.