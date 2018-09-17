«Парад Российского студенчества» в Сыктывкаре

Более трёх тысяч первокурсников Коми присоединились к всероссийскому параду студенчества.

В этом году масштабный федеральный проект поддержали 50 городов России, в том числе впервые Сыктывкар. Праздничное шествие состоялось на республиканском стадионе. Участников парада приветствовал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

«Впереди у вас вся жизнь с её бескрайними возможностями. Я хочу, чтобы все ваши устремления, цели и мечты сбылись. Чтобы воплотилось в жизнь всё, что вы задумали. Мы очень гордимся вами, мы уверены в вас, мы вас любим. Вы – наше будущее, наша надёжная смена. В добрый путь, студенты!», — заявил глава региона.

В параде российского студенчества приняли участие учащиеся 16 высших и средних профессиональных образовательных учреждений Республики Коми. Торжественная церемония продолжилась онлайн-перекличкой городов-участников проекта.

Торжественное посвящение первокурсников завершилось принятием клятвы российского студента и праздничным концертом с участием творческих коллективов Сыктывкара.

Всего в этом учебном году вузы и ссузы Республики Коми приняли более 7 тысяч первокурсников.

http://rkomi.ru/news/69330/