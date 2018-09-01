Команда «Молодежки ОНФ» в Коми провела в Сыктывкаре акцию «Привет, ромашки!»

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми провела всероссийскую акцию «Привет, ромашки!». Представители Общероссийского народного фронта в регионе подарили цветы жителям Сыктывкара с пожеланиями творить добрые дела.

Акция «Привет, ромашки!» прошла в парке культуры и отдыха имени Кирова в Сыктывкаре. Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми подарили прохожим ромашки и праздничные открытки. «Поводом явилось то, что «Молодежке ОНФ» исполнился ровно год. Сколько хороших дел было сделано, а сколько еще впереди. И в этот прекрасный день мы разделили свое счастье с окружающими, ведь подарки приятно не только получать, но и дарить», – прокомментировала координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Анастасия Широченко.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что в ходе акции рассказывали своим сверстникам об акциях молодежного направления Народного фронта. Ведь именно конкретные позитивные шаги формируют у молодого поколения уважительное отношение к старшим, развивают чувство ответственности, солидарности и сопричастности к вопросам развития города, региона и страны в целом.

Таких дел у команды «Молодежки ОНФ» в Коми немало: это уборка свалок мусора в Сыктывкаре и районах республики, помощь ветеранам, мониторинги безопасности детских объектов и многое другое.

Общественники отметили, что акция «Привет, ромашки!» прошла более чем в 60 регионах страны. Символом акции стала ромашка, потому что она олицетворяет радость и доброту.

Год назад был дан старт работе нового направления Общероссийского народного фронта – «Молодежки ОНФ». Сегодня молодые люди во всех субъектах РФ меняют жизнь вокруг себя в лучшую сторону собственными силами, не дожидаясь помощи со стороны. Задача «Молодежки ОНФ» – стать местом сбора актуальных направлений, современных трендов, социально значимых инициатив.