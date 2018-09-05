Голодные соседи

Газета Сыктывдинского района «Наша Жизнь» бьет тревогу. В окрестностях сразу нескольких населенных пунктов объявилась стая кровожадных волкОв. Их добычей стали уже девять собак из Пажги, Зулоба, Гарьи, Разгорта и Парчима. Хищники не боятся света и даже нападают на животных на привязи рядом с жилыми домами. Охотники полагают, что это не чистокровные серые, а помесь с собакой. Это якобы объясняет, почему звери не боятся света. При этом, выследить их, по всей видимости, получится только с первым снегом, местная администрация помочь не может. Лишь призывает сохранять бдительность.