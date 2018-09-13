Фонтаны готовятся к зиме

В Сосногорске готовят к консервации местные фонтаны. В городе их — аж 4. Впрочем, летом без перебоев работали только два из них. На одном из самых известных — это Белка с шишком — шла большая реконструкция. Подрядчики полностью обновили облицовка парапета керамогранитом, заменили некоторые технические узлы, а так же установили новый элемент – большое фонтанное кольцо. Это позволит и без того экстравагантному сооружению заиграть новыми формами и красками. На этой неделе состоялся пробный запуск.