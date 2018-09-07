Досрочная явка избирателей на выборы в Коми — 40%

«Досрочная явка избирателей в труднодоступных районах по довыборам в Госсовет Коми – 40 процентов. Скорее всего, это предельная величина, на которую можно будет рассчитывать в единый день голосования 9 сентября» — заявил сегодня в интервью нашему телеканалу председатель Республиканского избиркома Дмитрий Митюшев. Пяти кандидатам на получение депутатского мандата было отказано в регистрации документов. Основная причина – недостаток подписей в свою поддержку. На муниципальных выборах в органах местного самоуправления отказов почти столько же – 4 на 157 претендентов.